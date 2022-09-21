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"Голубая слизь": ученые пытаются идентифицировать странный организм, обнаруженный на дне Карибского моря

21 сентября, 2022 среда
15:51
Наука

Исследователи не знают, что делать с организмом "голубая слизь", который обнаружили на дне Карибского моря

Об этом пишет Science Alert .

Ученые не могут идентифицировать липкие голубые организмы, обнаруженные под толщей воды.

"В ходе прямой трансляции экспедиции члены команды обсуждали "голубую слизь" у морского дна вокруг Сент-Круа, одного из Виргинских островов США, что это такое, но ни один из исследователей не смог дать окончательного ответа.

Загадочные капли были обнаружены неподвижно на морском дне на глубине от 407 до 611 м под поверхностью воды", - говорится в сообщении.

Ученых заинтересовало невиданное ранее существо, имеющее вид синих капель, похожих на слизь. Единственное, что сейчас известно, – "это точно не камень". Некоторые ученые предполагают, что это может быть губка, мягкий коралл или холодные морские беспозвоночные.

Пока организм не идентифицируют, его прозвали "голубой слизью", "голубым биоматом" и даже "неровной голубой штукой".

"Теперь команда приступит к длительному процессу, пытаясь идентифицировать загадочную голубую слизь", - добавляют в сообщении.

Если ученые не смогут обнаружить это существо из более 13,5 тыс. видов, обнаруженная слизь будет оставаться загадкой до того момента, пока ученые не получат ее образец.

Также в ходе погружений удалось снять бамбуковый коралл, окаменевший коралловый риф, стеклянную губку, топорик и бородатую рыбу.

  • Ученые создали в лаборатории самую холодную материю во Вселенной, которая до 3 миллиардов раз холоднее межзвездного пространства.

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