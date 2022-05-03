Голову Чернобаевки и его заместителя захватили в плен, - Верещук
Российские военнослужащие взяли в плен сельского голову Чернобаевки Херсонской области Игоря Дударя и его заместителя
Об этом пишет hromadske со ссылкой на вице-премьер Ирину Верещук.
Информацию министр сообщила на брифинге в Запорожской области 3 мая. По ее словам о том, что Дударь был взят в плен, стало известно 2 мая.
"Мы знаем, что более десятка голов городов и сел находятся в плену у россиян. Это неправильно, это незаконно и мы будем требовать вернуть их", - сказал вице-премьер.
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