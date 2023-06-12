Головоломку от киевских разработчиков Puzzles for Clef представили на Future Games Show 2023 под возгласы ведущих "Слава Україні!"
На игровом событии Future Games Show 2023 продемонстрировали украинскую инди-игру Puzzles for Clef. Во время презентации ведущий воскликнул "Слава Україні!"
На FutureGamesShow 2023 объявили релиз проекта украинских разработчиков Puzzles for Clef. Игра выйдет 27 июля этого года на PC и Nintendo Switch.
Игру разработали в киевской студии разработки игр "Weasel Token". С 2016 года студия создает атмосферные головоломки в формате 2D.
Сюжет игры "Puzzles for Clef" рассказывает о кроленке Клефе, который пытается вернуться на небесный остров, родину ее предков.
Посмотреть об игре и поиграть в демоверсию можно здесь .
Фото: Freedom Games
Во время презентации украинской игры ведущий Юрий Ловенталь воскликнул "Слава Україні!", тем самым показал поддержку.
Также на FutureGamesShow 2023 представили приключенческую игру "Highwater" с изометрическими пошаговыми боями, события которой разворачиваются в затопленном постапокалиптическом мире. Интересной стала ролевая игра "Resistor", геймплей которой базируется на гонках и автомобильных баталиях.
Издательство Team17 представило ритм-батл рояль, где игрок возьмет на себя роль милого, карикатурного голубя и сразится с другими игроками в минииграх за титул главного разбойника.
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