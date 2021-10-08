Голова Верховного суда уходит в отставку
Голова Верховного суда Валентина Данишевская созывает пленум на 22 октября для избрания нового председателя суда
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление на пленуме.
Данишевская отметила, что не планирует оставаться в должности.
"Я не буду предлагать свою кандидатуру ... Значит, можем искать в наших рядах следующего председателя Верховного суда", - сказала она.
Она отметила, что в лучших европейских традициях решила заранее инициировать процесс смены главы суда. Кроме того, она подчеркнула, что ее карьера как судьи также подходит к финалу.
Она созывает пленум на 22 октября.
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