Голова Верховного суда уходит в отставку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление на пленуме.

Данишевская отметила, что не планирует оставаться в должности.

"Я не буду предлагать свою кандидатуру ... Значит, можем искать в наших рядах следующего председателя Верховного суда", - сказала она.

Она отметила, что в лучших европейских традициях решила заранее инициировать процесс смены главы суда. Кроме того, она подчеркнула, что ее карьера как судьи также подходит к финалу.

Она созывает пленум на 22 октября.

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