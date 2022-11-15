Об этом он сообщил в Facebook .

"14 ноября 2022 года истек второй трехлетний срок моего пребывания в должности председателя Совета Национального банка Украины. Как 5-й Председатель Совета НБУ за время независимости Украины, я работал на этой должности полных два срока. Впервые и дольше всех за время независимости", - написал Данилишин.

Он поблагодарил "всех членов Совета НБУ, глав НБУ и членов правления НБУ, с которыми пришлось работать, за совместную работу".

"В дальнейшем буду работать как член Совета НБУ до истечения конституционного срока назначения", - резюмировал Данилишин.

Верховная Рада 6 октября уволила главу НБУ Кирилла Шевченко. Вместо него НБУ возглавил Андрей Пышный.

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