Голова Совета Нацбанка Данилишин покинул свой пост
Голова Совета Национального банка Богдан Данилишин покинул свой пост после двух каденций
Об этом он сообщил в Facebook .
"14 ноября 2022 года истек второй трехлетний срок моего пребывания в должности председателя Совета Национального банка Украины. Как 5-й Председатель Совета НБУ за время независимости Украины, я работал на этой должности полных два срока. Впервые и дольше всех за время независимости", - написал Данилишин.
Он поблагодарил "всех членов Совета НБУ, глав НБУ и членов правления НБУ, с которыми пришлось работать, за совместную работу".
"В дальнейшем буду работать как член Совета НБУ до истечения конституционного срока назначения", - резюмировал Данилишин.
- Верховная Рада 6 октября уволила главу НБУ Кирилла Шевченко. Вместо него НБУ возглавил Андрей Пышный.
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