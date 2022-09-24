Голосуют россияне, приехавшие в Херсон - глава облсовета о первом дне псевдореферендума
Очень скудное количество украинцев приняло участие в российском псевдореферендуме в Херсоне, ни одного человека не находится на участках даже на видео пропагандистов
Об этом в эфире Еспресо рассказал глава Херсонского областного совета Александр Самойленко.
"Состоялся первый день псевдореферендума. На "избирательные участки" никто не пришел, кроме подготовленных коллаборантов, которые давали какие-то интервью, но даже было, что ни одного человека не находится внутри", - отметил он.
По словам Самойленко, оккупанты ходят по домам в селах близко к Херсону.
"Приходят к заселенным россиянам и делают вид, что они голосуют. Те придают паспорт РФ, говорят, что они здесь проживают и хотят присоединения к РФ. Даже при всей этой картинке, которую они пытались создать на Херсонщине, количество людей, которые приняли участие, мизерная. У россиян по итогам первого дня нафантазирована явка в 15%, хотя это басня, потому что не менее половины Херсона уехало", - подытожил чиновник.
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