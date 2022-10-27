Об этом рассказала депутат Юлия Яцик, которая 25 октября покинула партию "Слуга Народа", сообщает Главком.

"Статус депутата нивелировался. Не по собственной инициативе, а потому что это сделал Офис президента, всех уравнивая под одну гребенку. Голосуйте, как сказали, – и все", – заявила Яцик.

Она говорит, что депутаты сейчас за счет субвенции из бюджета не могут помогать в своих округах. Кроме того, избранники были лишены возможности влиять на процессы в регионах после того, как большинство полномочий перешли к главам обладминистраций или ВГА.

"В Офисе президента до сих пор относятся к депутатам, как к людям, которые зашли в Раду на рейтинге президента. В частности, и к мажоритарщикам, которые занимаются своими округами, много помогают и населению, и военным. Их просто в упор не видят, ставя на один уровень с какими-то бездельниками", – сказала нардеп.

Юлия Яцик выиграла выборы в 79-м округе в Энергодаре.

Как мы писали ранее, депутат от "Слуги Народа" и директор Купянского молочного завода работал на оккупантов

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb