Об этом сообщает Главное управление разведки .

По информации разведчиков, оккупанты пытаются создать видимость легитимности объявленных референдумов на временно оккупированных территориях.

Так, в Мариуполе будут проводить "референдум" так называемые "комиссии", в состав которых будут входить местные коллаборанты, представители оккупационных администраций и военные России. Они будут обходить дома тех, кто был внесен в списки получения "гуманитарной помощи". Местных будут убеждать в том, что "дороги назад нет" и что всех, кто брал "гуманитарку", придется голосовать. "Штаб подготовки к референдуму" уже развернули в одном из торговых центров города. Его действия координируют представители партии "Единая Россия".

В общем, все "штабы подготовки" к псевдореферендумам будут размещать в местах, где находится большое скопление людей. Это делается во избежание поражения артиллерией украинских Сил обороны.

Также на временно оккупированных территориях захватчики организуют ряд мероприятий "военно-патриотического воспитания". Их главная цель - идеологически пропагандистская обработка местного населения, преимущественно молодежи, которая не настроена на поддержку действий России.

Так, в городе Голая Пристань Скадовского района Херсона прошел "молодежный форум" под лозунгом "мы вместе с Россией". В нем участвовали учащиеся средних и старших классов. Также в Мариуполе планирует открыть свое отделение всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое братство".

"ОО "ветераны десантно-штурмовых подразделений Республики Башкортостан" обратилось к гауляйтеру города Константину Иващенко с просьбой выделить помещение для военно-патриотического клуба "юный десантник – ратник" и детской учебно-тренировочной базы", - отмечают в разведке.

Министерство реинтеграции обратилось к предателям и коллаборантам, которые будут участвовать в "референдумах" на временно оккупированных территориях.

Сергей Гайдай сообщил, что вооруженные оккупанты сопровождают людей на псевдореферендумы.