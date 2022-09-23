"Голосовать придется всем, кто брал гуманитарку": жителей временно оккупированных территорий заставляют участвовать в псевдореферендумах
На временно оккупированных территориях захватчики принуждают людей, которые брали у них гуманитарную помощь, к участию в псевдореферендумах
Об этом сообщает Главное управление разведки .
По информации разведчиков, оккупанты пытаются создать видимость легитимности объявленных референдумов на временно оккупированных территориях.
Так, в Мариуполе будут проводить "референдум" так называемые "комиссии", в состав которых будут входить местные коллаборанты, представители оккупационных администраций и военные России. Они будут обходить дома тех, кто был внесен в списки получения "гуманитарной помощи". Местных будут убеждать в том, что "дороги назад нет" и что всех, кто брал "гуманитарку", придется голосовать. "Штаб подготовки к референдуму" уже развернули в одном из торговых центров города. Его действия координируют представители партии "Единая Россия".
В общем, все "штабы подготовки" к псевдореферендумам будут размещать в местах, где находится большое скопление людей. Это делается во избежание поражения артиллерией украинских Сил обороны.
Также на временно оккупированных территориях захватчики организуют ряд мероприятий "военно-патриотического воспитания". Их главная цель - идеологически пропагандистская обработка местного населения, преимущественно молодежи, которая не настроена на поддержку действий России.
Так, в городе Голая Пристань Скадовского района Херсона прошел "молодежный форум" под лозунгом "мы вместе с Россией". В нем участвовали учащиеся средних и старших классов. Также в Мариуполе планирует открыть свое отделение всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое братство".
"ОО "ветераны десантно-штурмовых подразделений Республики Башкортостан" обратилось к гауляйтеру города Константину Иващенко с просьбой выделить помещение для военно-патриотического клуба "юный десантник – ратник" и детской учебно-тренировочной базы", - отмечают в разведке.
- Министерство реинтеграции обратилось к предателям и коллаборантам, которые будут участвовать в "референдумах" на временно оккупированных территориях.
- Сергей Гайдай сообщил, что вооруженные оккупанты сопровождают людей на псевдореферендумы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.96
Покупка 40.96Продажа 41.89
-
EUR
Покупка 40.07Продажа 41.27
- Актуальное
- Важное