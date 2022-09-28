Голосовать на псевдореферендумах "не заставляли" и вхождение в РФ "принесет территориям мир": новые фейки роспропаганды
Россияне врут, что не заставляли украинцев "голосовать" за вхождение в РФ на псевдореферендумах и что США используют Украину как наемника против России
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграмме .
По словам постпреда РФ при ООН, "вхождение временно оккупированных территорий Украины в состав России принесет на эти территории мир, которого там не видели восемь лет, поскольку РФ будет развивать временно оккупированные территории Украины, которые Киев стремился превратить в руины, как развивала Крым".
Также российский посол в США Анатолий Антонов распространял манипулятивный тезис о том, что якобы "Вашингтон приближается к опасному рубежу, становясь стороной конфликта в Украине, дипломатические усилия по урегулированию не будут эффективными, пока Запад использует киевский режим в качестве наемника против России".
Коллаборант и гауляйтер оккупированных территорий Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что референдум о вхождении области в состав РФ был первым случаем в регионе, когда люди действительно имели выбор: "несмотря на то, что было много заявлений, будто кто-то кого-то заставлял, никто никого не заставлял . Здесь был выбор, до этого в Украине выбора фактически не было".
- 27 сентября российские захватчики объявили, что подсчитали 100% голосов псевдореферендума, прошедшего на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
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