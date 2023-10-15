Голосование за нового спикера Палаты представителей США состоится 17 октября

Об этом заявила представитель Демократической партии Кэтрин Кларк, пишет Reuters.

"Палата представителей США проголосует за избрание нового спикера во вторник, примерно в 12:00 (16:00 по Гринвичу), сообщила в воскресенье демократ №2 в Палате представителей Кэтрин Кларк", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что у конгрессмена Джима Джордана, которого республиканцы выдвинули на должность спикера Палаты представителей, нет стойкой поддержки даже в собственной партии.