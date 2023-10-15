Голосование за нового спикера Палаты представителей США состоится 17 октября
Палата представителей США проголосует за избрание нового спикера во вторник, 17 октября, примерно в 12:00 (19:00 по Киеву)
Об этом заявила представитель Демократической партии Кэтрин Кларк, пишет Reuters.
"Палата представителей США проголосует за избрание нового спикера во вторник, примерно в 12:00 (16:00 по Гринвичу), сообщила в воскресенье демократ №2 в Палате представителей Кэтрин Кларк", - говорится в сообщении.
Также там отметили, что у конгрессмена Джима Джордана, которого республиканцы выдвинули на должность спикера Палаты представителей, нет стойкой поддержки даже в собственной партии.
- 30 сентября спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что деньги на помощь Украине должны быть исключены из законопроекта о дополнительных расходах, чтобы предотвратить шатдаун. В конце концов так его и проголосовали.
- 4 октября палата представителей отправила в отставку Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты Конгресса США.
- 11 октября кандидатом на должность спикера палаты представителей США от республиканской партии стал Стив Скализ. По итогам тайного голосования 113 голосов отдали за Стива Скализа и 99 – за Джима Джордана. 13 октября он внезапно отказался от своей кандидатуры из-за разногласий с однопартийцами.
- Члены Республиканской партии США избрали конгрессмена Джима Джордана кандидатом на должность спикера палаты представителей.
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