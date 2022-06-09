Голосование за лучший эскиз марки "Добрый вечер, мы из Украины!" стартовало
Сегодня, 9 июня, стартовало голосование за лучший эскиз к почтовой марке "Добрый вечер, мы из Украины!". До 15 июня украинцы могут отдать свой голос в приложении "Дия" или в социальных сетях Укрпочты
Об этом информирует в телеграмме гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский .
Среди предложенных марок "Добрый вечер, мы из Украины!" есть:
- Воин из Калуша
- Путин, которого останавливает ВСУ
- Гусь в поле с военными
- Трактор, тянущий танк
- Керамический петушок
Голосование продлится до 15 июня в соцсетях Укрпочты и в Дии.
Хочу напомнить, что это первая полностью народная почтовая марка, где тематику и эскиз будут выбирать украинцы. ", – пишет Смелянский.
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