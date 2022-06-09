Об этом информирует в телеграмме гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский .

Среди предложенных марок "Добрый вечер, мы из Украины!" есть:

Воин из Калуша

Путин, которого останавливает ВСУ

Гусь в поле с военными

Трактор, тянущий танк

Керамический петушок





Голосование продлится до 15 июня в соцсетях Укрпочты и в Дии.

Хочу напомнить, что это первая полностью народная почтовая марка, где тематику и эскиз будут выбирать украинцы. ", – пишет Смелянский.