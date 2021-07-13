Голосование в Раде по отставке Авакова пройдет 15 июля
Голосование в Верховной Раде по отставке Арсена Авакова, который написал заявление об увольнении, состоится 15 июля
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгению Кравчук.
"Голосовать отставку Авакова и назначение Монастырского будут в четверг", - сообщила Кравчук.
Она отметила, что фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Монастырского на пост главы МВД. "Фракция будет поддерживать его кандидатуру", - уточнила депутат.
- Напомним, что министр внутренних дел Арсен Аваков официально подал заявление об отставке.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 32.08Продажа 32.47
- Актуальное
- Важное