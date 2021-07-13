Голосование в Раде по отставке Авакова пройдет 15 июля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгению Кравчук.



"Голосовать отставку Авакова и назначение Монастырского будут в четверг", - сообщила Кравчук.



Она отметила, что фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Монастырского на пост главы МВД. "Фракция будет поддерживать его кандидатуру", - уточнила депутат.

Напомним, что министр внутренних дел Арсен Аваков официально подал заявление об отставке.