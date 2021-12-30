Голосование СНБО по закрытию каналов, связанных с Медведчуком, проводилось в течение трех недель, - Данилов
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, как появилось решение о санкциях против каналов "Первый незалежний" и UkrLive
Об этом он сказал на брифинге, передаёт Еспресо.TV.
"У нас решения СНБО принимаются двумя путями. Первый – когда президент собирает всех членов СНБО и мы в помещении ОП проводим заседание. Есть другой путь – письменное голосование, оно по этому вопросу (санкции против каналов "Первый независимый" и UkrLive, – ред.) проводилось в течение трех недель. Каждый член СНБО получает документы и рассматривает их удобным способом. Так появляются указы президента по этому поводу", - заявил Данилов.
Он прокомментировал возможность введения санкций против других СМИ.
"То, что касается, какие каналы будут - это зависит от представлений. Как только они будут подаваться - СНБО будет реагировать. Еще раз подчеркиваю, это не имеет отношения к свободе слова. У нас его больше, чем достаточно", - подытожил Данилов.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против каналов "Первый незалежний" и UkrLive.
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