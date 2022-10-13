Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Очень важно, что это политический сигнал. Сигнал всем государствам – членам Совета Европы и всем государствам мира, связанным с этой террористической группой, которая присвоила себе Россию и развязала самую страшную за 80 лет войну в Европе, не о чем говорить", - отметил президент.

Террору нужно отвечать силой на всех уровнях: и на поле боя, и санкциями, и юридически.

"Мы создадим специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и обеспечим работу специального компенсационного механизма, чтобы Россия своими активами ответила за эту войну", - добавил Зеленский.

Глава Украины подчеркнул, что мир видит, что происходит и знает цену тому фарсу, который Россия устроила на оккупированной территории под видом псевдореферендумов.

"143 государства – члена ООН поддержали резолюцию, которая защищает базовые принципы Устава ООН и осуждает Россию за преступную попытку аннексии нашей территории. Это на сегодняшний день рекордное количество государств, поддерживающих Украину. Но я верю, что будет больше. На стороне России выступили четыре государства – это очень красноречиво. Северная Корея, Никарагуа, Беларусь и Сирия. Такой перечень, что все понятно. Спасибо каждому из 143 государств!" – подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня, 13 октября, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой сочла российский режим террористическим.

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