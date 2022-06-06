Голосование о доверии премьер-министру Великобритании Джонсону состоится сегодня
6 июня депутаты правящей Консервативной партии будут голосовать о недоверии премьер-министру Великобритании Борису Джонсону
Об этом информируют на сайте Reuters со ссылкой на главу Комитета 1922 года Грэма Брейди.
"Превышен барьер в 15% парламентской партии, которая добивается вотума доверия лидеру Консервативной партии", - написал в записке к депутатам от Консервативной партии Грэм Брейди.
Голосование, согласно правилам, будет проведено между 18:00 и 20:00 сегодня, 6 июня. Голоса подсчитают сразу после этого и объявят результаты.
- Консервативная партия Великобритании может объявить вотум недоверия премьер-министру и партийному лидеру Борису Джонсону.
- Напомним, Джонсон призывает прислать Украине больше наступательного вооружения . Борис Джонсон отметил необходимость дальнейшей военной поддержки Украины, в частности предоставление реактивных систем залпового огня, которые могут поражать цели с гораздо большего расстояния, чем до этого.
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