Об этом информируют на сайте Reuters со ссылкой на главу Комитета 1922 года Грэма Брейди.

"Превышен барьер в 15% парламентской партии, которая добивается вотума доверия лидеру Консервативной партии", - написал в записке к депутатам от Консервативной партии Грэм Брейди.

Голосование, согласно правилам, будет проведено между 18:00 и 20:00 сегодня, 6 июня. Голоса подсчитают сразу после этого и объявят результаты.

Консервативная партия Великобритании может объявить вотум недоверия премьер-министру и партийному лидеру Борису Джонсону.

Напомним, Джонсон призывает прислать Украине больше наступательного вооружения . Борис Джонсон отметил необходимость дальнейшей военной поддержки Украины, в частности предоставление реактивных систем залпового огня, которые могут поражать цели с гораздо большего расстояния, чем до этого.

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