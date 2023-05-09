Об этом стало известно из telegram-канала Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства на еще 59 депутатов государственной думы РФ, которые способствовали развязыванию полномасштабной войны против Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 15 февраля в прошлом году они проголосовали за постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. На основании депутатского обращения 21 февраля глава Кремля подписал соответствующие указы.

Уже на следующий день российские депутаты поддержали ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "Л/ДНР".

Добавляется, что после этого главари террористов официально обратились к российскому президенту с просьбой оказать им военную помощь в отражении надуманной ими "агрессии". 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины.

"Тем самым российские депутаты способствовали реализации кремлевского плана попытки захвата нашего государства. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", - говорится в сообщении.

Служба безопасности завершила досудебное расследование и передала в суд обвинительные акты. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.