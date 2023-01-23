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Голосовали за признание "Л/ДНР": 55 депутатов госдумы РФ заочно будут судить за посягательство на территориальную целостность Украины

23 января, 2023 понедельник
12:45
Криминал

Служба безопасности Украины передала в суд обвинительные акты в отношении 55 депутатов государственной думы России, голосовавших за признание псевдореспублик оккупированных частей Донбасса и Луганщины

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины 55 депутатов государственной думы России, способствовавших разрешению полномасштабной войны против Украины", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что 15 февраля 2022 года российские депутаты поддержали постановление об обращении к президенту России с просьбой признать "независимость" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Также 22 февраля 2022 г. избранники страны-спонсора терроризма проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "Л/ДНР".

"Уже на следующий день на основании принятых договоров главари террористов обратились к российскому президенту с просьбой оказать помощь в отражении надуманной ими военной агрессии. 24 февраля РФ подвергла всю территорию Украины ракетно-бомбовым ударам и ввела войска на юге, севере и востоке", - объясняют у СБУ.

Фигурантам объявили подозрения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Служба безопасности завершила расследование и направила в суд обвинительные акты против:

  • Авдеев Михаил Юрьевич, 06.03.1977 г.р.;
  • Авксентьева Сардана Владимировна, 02.07.1970 г.р.;
  • Аксаков Анатолий Геннадиевич, 28.11.1957 г.р.;
  • Алехин Андрей Анатольевич, 09.02.1959 г.р.;
  • Алимова Ольга Николаевна, 10.04.1953 г.р.;
  • Аммосов Петр Револьдович, 22.09.1966 г.р.;
  • Ананских Игорь Александрович, 06.09.1966 г.р.;
  • Арапов Георгий Константинович, 11.09.1999 г.р.;
  • Арефьев Николай Васильевич, 11.03.1949 г.р.;
  • Боярский Сергей Михайлович, 24.01.1980 г.р.;
  • Бурлаков Сергей Владимирович, 25.05.1971 г.р.;
  • Бурляев Николай Петрович, 03.08.1946 г.р.;
  • Бурматов Владимир Владимирович, 18.08.1981 г.р.;
  • Бутина Мария Валерьевна, 10.11.1988 г.р.;
  • Буцкая Татьяна Викторовна, 08.05.1975 г.р.;
  • Валеев Эрнест Абдулович, 07.04.1950 г.р.;
  • Валенчук Олег Дорианович, 14.09.1960 г.р.;
  • Валуев Николай Сергеевич, 21.08.1973 г.р.;
  • Симигин Павел Владимирович, 26.07.1968 г.р.;
  • Васильев Владимир Абдуалевич, 11.08.1949 г.р.;
  • Василькова Мария Викторовна, 13.02.1978 г.р.;
  • Веллер Алексей Борисович, 09.01.1966 г.р.;
  • Веремеенко Сергей Алексеевич, 26.09.1955 г.р.;
  • Власова Вероника Валерьевна, 02.11.1966 г.р.;
  • Водолацкий Виктор Петрович, 19.08.1957 г.р.;
  • Водянов Роман Михайлович, 25.11.1982 г.р.;
  • Володин Вячеслав Викторович, 04.02.1964 г.р.;
  • Вольфсон Илья Светославович, 08.06.1981 г.р.;
  • Воробьев Андрей Викторович, 24.07.1985 г.р.;
  • Вороновский Анатолий Владимирович, 28.12.1966 г.р.;
  • Вторигина Елена Андреевна, 17.08.1957 г.р.;
  • Выборный Анатолий Борисович, 08.06.1965 г.р.;
  • Вяткин Дмитрий Федорович, 21.05.1974 г.р.;
  • Гаджиев Абдулхаким Кудбудинович, 13.02.1966 г.р.;
  • Гаджиев Мурад Станиславович, 31.07.1961 г.р.;
  • Гаджиев Руслан Гаджиевич, 29.08.1978 г.р.;
  • Гарин Олег Владимирович, 26.12.1973 г.р.,
  • Гасанов Джамаладин Набойович, 05.08.1964 г.р.,
  • Геккиев Заур Далхатович, 12.02.1961 г.р.,
  • Германова Ольга Михайловна, 26.09.1961 г.р.,
  • Гетта Антон Александрович, 29.04.1980 г.р.,
  • Гильмутдинов Динар Загитович, 10.08.1969 г.р.,
  • Гильмутдинов Ильдар Ирекович, 03.09.1962 г.р.,
  • Гимбатов Андрей Петрович, 19.07.1979 г.р. ;
  • Гладких Борис Михайлович, 16.02.1983 г.р.;
  • Говырин Алексей Борисович, 26.05.1983 г.р.;
  • Голиков Олег Александрович, 21.10.1968 г.р.,
  • Гончаров Николай Александрович, 13.01.1984 г.р. ;
  • Пономарев Аркадий Николаевич, 16.05.1956 г.р.;
  • Попов Евгений Георгиевич, 11.09.1978 г.р. ;
  • Прокопьев Александр Сергеевич, 05.08.1986 г.р. ;
  • Птицын Роман Викторович, 08.09.1975 г.р.;
  • Разворотнева Светлана Викторовна, 25.03.1968 г.р.;
  • Ревенко Егений Васильевич, 22.05.1972 г.р.;
  • Резник Владислав Матусович, 17.05.1954 г.р.

Чиновникам грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

По данным Офиса генерального прокурора , обвинительные акты передали в отношении 56 депутатов государственной думы России.

  • 20 сентября оккуанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы" о присоединении этих территорий к РФ. "Референдумы" продолжались с 23 по 27 сентября. В домах херсонцев просили "правильно" проголосовать под дулами автоматов. Голосовали также россияне, приехавшие в Херсон . Также сборщики голосов "референдума" просили проголосовать за умерших и за выехавших
  • Российские захватчики объявили , что подсчитали 100% голосов псевдореферендума, прошедшего на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
  • Госдума России проголосовала за принятие в состав РФ оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Позже соответствующие "документы" были подписаны Путиным.
  • Депутату госдумы Бабакову 30 ноября 2022 объявили подозрение за поддержку ничтожных законов относительно включения временно оккупированных территории Запорожской, Херсонской областей и двух районов Николаевщины в состав России.
  • Один из депутатов Госдумы России, голосовавший за принятие временно оккупированных территорий Луганщины, Донецкой области, Херсонщины и Запорожской области, 13 декабря 2022 года получил подозрение.

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Россия
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