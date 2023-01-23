Голосовали за признание "Л/ДНР": 55 депутатов госдумы РФ заочно будут судить за посягательство на территориальную целостность Украины
Служба безопасности Украины передала в суд обвинительные акты в отношении 55 депутатов государственной думы России, голосовавших за признание псевдореспублик оккупированных частей Донбасса и Луганщины
Об этом информирует пресс-служба СБУ.
"Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины 55 депутатов государственной думы России, способствовавших разрешению полномасштабной войны против Украины", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что 15 февраля 2022 года российские депутаты поддержали постановление об обращении к президенту России с просьбой признать "независимость" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Также 22 февраля 2022 г. избранники страны-спонсора терроризма проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "Л/ДНР".
"Уже на следующий день на основании принятых договоров главари террористов обратились к российскому президенту с просьбой оказать помощь в отражении надуманной ими военной агрессии. 24 февраля РФ подвергла всю территорию Украины ракетно-бомбовым ударам и ввела войска на юге, севере и востоке", - объясняют у СБУ.
Фигурантам объявили подозрения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Служба безопасности завершила расследование и направила в суд обвинительные акты против:
- Авдеев Михаил Юрьевич, 06.03.1977 г.р.;
- Авксентьева Сардана Владимировна, 02.07.1970 г.р.;
- Аксаков Анатолий Геннадиевич, 28.11.1957 г.р.;
- Алехин Андрей Анатольевич, 09.02.1959 г.р.;
- Алимова Ольга Николаевна, 10.04.1953 г.р.;
- Аммосов Петр Револьдович, 22.09.1966 г.р.;
- Ананских Игорь Александрович, 06.09.1966 г.р.;
- Арапов Георгий Константинович, 11.09.1999 г.р.;
- Арефьев Николай Васильевич, 11.03.1949 г.р.;
- Боярский Сергей Михайлович, 24.01.1980 г.р.;
- Бурлаков Сергей Владимирович, 25.05.1971 г.р.;
- Бурляев Николай Петрович, 03.08.1946 г.р.;
- Бурматов Владимир Владимирович, 18.08.1981 г.р.;
- Бутина Мария Валерьевна, 10.11.1988 г.р.;
- Буцкая Татьяна Викторовна, 08.05.1975 г.р.;
- Валеев Эрнест Абдулович, 07.04.1950 г.р.;
- Валенчук Олег Дорианович, 14.09.1960 г.р.;
- Валуев Николай Сергеевич, 21.08.1973 г.р.;
- Симигин Павел Владимирович, 26.07.1968 г.р.;
- Васильев Владимир Абдуалевич, 11.08.1949 г.р.;
- Василькова Мария Викторовна, 13.02.1978 г.р.;
- Веллер Алексей Борисович, 09.01.1966 г.р.;
- Веремеенко Сергей Алексеевич, 26.09.1955 г.р.;
- Власова Вероника Валерьевна, 02.11.1966 г.р.;
- Водолацкий Виктор Петрович, 19.08.1957 г.р.;
- Водянов Роман Михайлович, 25.11.1982 г.р.;
- Володин Вячеслав Викторович, 04.02.1964 г.р.;
- Вольфсон Илья Светославович, 08.06.1981 г.р.;
- Воробьев Андрей Викторович, 24.07.1985 г.р.;
- Вороновский Анатолий Владимирович, 28.12.1966 г.р.;
- Вторигина Елена Андреевна, 17.08.1957 г.р.;
- Выборный Анатолий Борисович, 08.06.1965 г.р.;
- Вяткин Дмитрий Федорович, 21.05.1974 г.р.;
- Гаджиев Абдулхаким Кудбудинович, 13.02.1966 г.р.;
- Гаджиев Мурад Станиславович, 31.07.1961 г.р.;
- Гаджиев Руслан Гаджиевич, 29.08.1978 г.р.;
- Гарин Олег Владимирович, 26.12.1973 г.р.,
- Гасанов Джамаладин Набойович, 05.08.1964 г.р.,
- Геккиев Заур Далхатович, 12.02.1961 г.р.,
- Германова Ольга Михайловна, 26.09.1961 г.р.,
- Гетта Антон Александрович, 29.04.1980 г.р.,
- Гильмутдинов Динар Загитович, 10.08.1969 г.р.,
- Гильмутдинов Ильдар Ирекович, 03.09.1962 г.р.,
- Гимбатов Андрей Петрович, 19.07.1979 г.р. ;
- Гладких Борис Михайлович, 16.02.1983 г.р.;
- Говырин Алексей Борисович, 26.05.1983 г.р.;
- Голиков Олег Александрович, 21.10.1968 г.р.,
- Гончаров Николай Александрович, 13.01.1984 г.р. ;
- Пономарев Аркадий Николаевич, 16.05.1956 г.р.;
- Попов Евгений Георгиевич, 11.09.1978 г.р. ;
- Прокопьев Александр Сергеевич, 05.08.1986 г.р. ;
- Птицын Роман Викторович, 08.09.1975 г.р.;
- Разворотнева Светлана Викторовна, 25.03.1968 г.р.;
- Ревенко Егений Васильевич, 22.05.1972 г.р.;
- Резник Владислав Матусович, 17.05.1954 г.р.
Чиновникам грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
По данным Офиса генерального прокурора , обвинительные акты передали в отношении 56 депутатов государственной думы России.
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