Об этом информирует пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины 55 депутатов государственной думы России, способствовавших разрешению полномасштабной войны против Украины", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что 15 февраля 2022 года российские депутаты поддержали постановление об обращении к президенту России с просьбой признать "независимость" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Также 22 февраля 2022 г. избранники страны-спонсора терроризма проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "Л/ДНР".

"Уже на следующий день на основании принятых договоров главари террористов обратились к российскому президенту с просьбой оказать помощь в отражении надуманной ими военной агрессии. 24 февраля РФ подвергла всю территорию Украины ракетно-бомбовым ударам и ввела войска на юге, севере и востоке", - объясняют у СБУ.

Фигурантам объявили подозрения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Служба безопасности завершила расследование и направила в суд обвинительные акты против:

Авдеев Михаил Юрьевич, 06.03.1977 г.р.;

Авксентьева Сардана Владимировна, 02.07.1970 г.р.;

Аксаков Анатолий Геннадиевич, 28.11.1957 г.р.;

Алехин Андрей Анатольевич, 09.02.1959 г.р.;

Алимова Ольга Николаевна, 10.04.1953 г.р.;

Аммосов Петр Револьдович, 22.09.1966 г.р.;

Ананских Игорь Александрович, 06.09.1966 г.р.;

Арапов Георгий Константинович, 11.09.1999 г.р.;

Арефьев Николай Васильевич, 11.03.1949 г.р.;

Боярский Сергей Михайлович, 24.01.1980 г.р.;

Бурлаков Сергей Владимирович, 25.05.1971 г.р.;

Бурляев Николай Петрович, 03.08.1946 г.р.;

Бурматов Владимир Владимирович, 18.08.1981 г.р.;

Бутина Мария Валерьевна, 10.11.1988 г.р.;

Буцкая Татьяна Викторовна, 08.05.1975 г.р.;

Валеев Эрнест Абдулович, 07.04.1950 г.р.;

Валенчук Олег Дорианович, 14.09.1960 г.р.;

Валуев Николай Сергеевич, 21.08.1973 г.р.;

Симигин Павел Владимирович, 26.07.1968 г.р.;

Васильев Владимир Абдуалевич, 11.08.1949 г.р.;

Василькова Мария Викторовна, 13.02.1978 г.р.;

Веллер Алексей Борисович, 09.01.1966 г.р.;

Веремеенко Сергей Алексеевич, 26.09.1955 г.р.;

Власова Вероника Валерьевна, 02.11.1966 г.р.;

Водолацкий Виктор Петрович, 19.08.1957 г.р.;

Водянов Роман Михайлович, 25.11.1982 г.р.;

Володин Вячеслав Викторович, 04.02.1964 г.р.;

Вольфсон Илья Светославович, 08.06.1981 г.р.;

Воробьев Андрей Викторович, 24.07.1985 г.р.;

Вороновский Анатолий Владимирович, 28.12.1966 г.р.;

Вторигина Елена Андреевна, 17.08.1957 г.р.;

Выборный Анатолий Борисович, 08.06.1965 г.р.;

Вяткин Дмитрий Федорович, 21.05.1974 г.р.;

Гаджиев Абдулхаким Кудбудинович, 13.02.1966 г.р.;

Гаджиев Мурад Станиславович, 31.07.1961 г.р.;

Гаджиев Руслан Гаджиевич, 29.08.1978 г.р.;

Гарин Олег Владимирович, 26.12.1973 г.р.,

Гасанов Джамаладин Набойович, 05.08.1964 г.р.,

Геккиев Заур Далхатович, 12.02.1961 г.р.,

Германова Ольга Михайловна, 26.09.1961 г.р.,

Гетта Антон Александрович, 29.04.1980 г.р.,

Гильмутдинов Динар Загитович, 10.08.1969 г.р.,

Гильмутдинов Ильдар Ирекович, 03.09.1962 г.р.,

Гимбатов Андрей Петрович, 19.07.1979 г.р. ;

Гладких Борис Михайлович, 16.02.1983 г.р.;

Говырин Алексей Борисович, 26.05.1983 г.р.;

Голиков Олег Александрович, 21.10.1968 г.р.,

Гончаров Николай Александрович, 13.01.1984 г.р. ;

Пономарев Аркадий Николаевич, 16.05.1956 г.р.;

Попов Евгений Георгиевич, 11.09.1978 г.р. ;

Прокопьев Александр Сергеевич, 05.08.1986 г.р. ;

Птицын Роман Викторович, 08.09.1975 г.р.;

Разворотнева Светлана Викторовна, 25.03.1968 г.р.;

Ревенко Егений Васильевич, 22.05.1972 г.р.;

Резник Владислав Матусович, 17.05.1954 г.р.

Чиновникам грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

По данным Офиса генерального прокурора , обвинительные акты передали в отношении 56 депутатов государственной думы России.

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