Голосовала за оккупацию Крыма: на Ривненщине переименовали улицу и переулок, названные в честь космонавтки-"единоросски" Терешковой

Об этом LB.ua сообщил депутат городского совета Михаил Стрик.

Решение принято единогласно.

Улица стала называться Кленовой, переулок тоже назвали Кленовым.



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"Украинские города не должны иметь улицы в честь поклонницы Путина, которая поддерживала аннексию Крыма", - рассказал Стрик.



Терешкова является действующим депутатом Государственной думы РФ от партии "Единая Россия" и голосовала за аннексию Крыма в 2014 году и за предоставление разрешения президенту РФ вводить российские войска на территорию Украины.



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