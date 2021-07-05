Голосовала за оккупацию Крыма: на Ривненщине переименовали улицу и переулок, названные в честь космонавтки-"единоросски" Терешковой
В Радивилове Ривненской области депутаты переименовали улицу и переулок, названные в честь космонавтки, депутата от "Единой России" в Госдуме Валентины Терешковой
Об этом LB.ua сообщил депутат городского совета Михаил Стрик.
Решение принято единогласно.
Улица стала называться Кленовой, переулок тоже назвали Кленовым.
Читайте также: Голосовала за "Крымнаш" и нападение на Украину. В трех областях есть по 30 улиц имени депутата Госдумы РФ Терешковой
"Украинские города не должны иметь улицы в честь поклонницы Путина, которая поддерживала аннексию Крыма", - рассказал Стрик.
Терешкова является действующим депутатом Государственной думы РФ от партии "Единая Россия" и голосовала за аннексию Крыма в 2014 году и за предоставление разрешения президенту РФ вводить российские войска на территорию Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.15
Покупка 27.15Продажа 27.41
-
EUR
Покупка 32.14Продажа 32.56
- Актуальное
- Важное