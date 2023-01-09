Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"При публичном обвинении прокуратуры автономии к 12 годам лишения свободы заочно приговорен депутат Верховного Совета АР Крым VI созыва", - пишет пресс-служба.

Злоумышленника признали виновным в совершении государственной измены.

Прокуроры доказали, что в 2014 году осужденный совместно с другими депутатами крымского парламента для сокрытия факта оккупации полуострова вражескими войсками и легитимизации действий России проголосовал за принятие ряда незаконных постановлений. А именно за решение о проведении "общекрымского референдума" и принятие постановления "О декларации о независимости АР Крым и г. Севастополя", которое предусматривало "вхождение Крыма в состав России".

Сообщается, что вопреки постановлению Верховной Рады Украины, которым их полномочия были прекращены, бывшие депутаты также проголосовали за принятие постановления о "Независимости Крыма" и "Правопреемство Республики Крым".

Министра транспорта России Евгения Дитриха подозревают в организации незаконных авиаперелетов во временно оккупированный Крым.