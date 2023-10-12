"Голос свободной Украины": Жадан стал лауреатом премии Шведского PEN

Об этом идет речь в сообщении на сайте Шведского PEN.

Жадана назвали одним из важнейших и выразительных голосов современной украинской литературы, изображающим захватническую войну против его страны и одновременно позволяющей искусству делать мир лучше.

"С полномасштабным вторжением России Сергей Жадан стал голосом свободной Украины. Его неутомимая работа показывает важную роль, которую литература может играть даже при самых ужасных обстоятельствах", - отметили в Шведском PEN и напомнили, что кроме творчества Жадан занимается гуманитарной деятельностью.



Церемония награждения состоится в Стокгольме в День заключённых писателей 15 ноября.