Голос Люка Скайвокера из "Звездных войн" будет сообщать украинцам о воздушной тревоге
Исполнитель роли Люка Скайвокера в саге "Звездные войны" Марк Гэмилл озвучил английскую версию приложения "Воздушная тревога"
Об этом сообщает официальный инстаграмм United24.
Марк Гэмилл будет сообщать о пяти видах опасности: ракетном ударе, артиллерийском обстреле, уличных боях, радиационной и химической угрозе.
"К уведомлениям об отмене тревоги Марк Гэмилл также добавил знаковые цитаты из "Звездных войн". Кроме того, в пуш-уведомлении приложения появился призыв поддержать ВСУ. Все пожертвования, сделанные через приложение "Воздушная тревога", будут переведены через United24 на закупку дронов" украинских военных. Спасибо Марку Гемиллу за постоянную поддержку Украины, а также компании Ajax System — за партнерство", - говорится в сообщении.
- 30 сентября голливудская звезда, актер из "Звездных войн" Марк Гэмилл стал послом фандрейзинговой платформы United24.
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