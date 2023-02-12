Голос ЕС должен быть громче в противодействии путинской "индустрии лжи", - Боррель

Об этом в блоге на странице Европейской службы внешних действий (ЕСД) по итогам конференции по противодействию информационным манипуляциям и угрозам внешнего вмешательства написал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Европейская служба внешних действий провела в Брюсселе важную конференцию по информационным манипуляциям и внешнему вмешательству с участием многих международных экспертов. Я подчеркнул важность борьбы против путинской "индустрии лжи" для будущего мира и демократии и не только в ЕС, а по всему миру… Мы должны работать уже с нашими партнерами, более активно представлять нашу позицию на местных языках и в разных частях света. Я сейчас ищу варианты, как сделать так, чтобы голос ЕС было лучше слышно", - написал Боррель.

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Также он подчеркнул, что президент РФ не только начал эту войну, он также создал мощную "индустрию лжи" и манипуляций, чтобы не позволить людям понять, что происходит в реальности, чтобы посеять сомнения и отвести от себя обвинения в агрессии. Российские информационные манипуляции глобальны и работают в промышленном масштабе, они являются одним из критических инструментов этой войны.

"В то время как путинские бомбы убивают людей в Украине, его индустрия информационных манипуляций атакует умы людей в России и в глобальном измерении, пытаясь навязать им ложное понимание, кто ответственен за эти убийства, за те счета за электричество, которые они не могут заплатить за экономические проблемы, перед которыми они встают, и за усилившийся голод после того, как РФ начала войну Путин цинично пытается заставить людей верить, что "право силы" дает автократам право на зверства. Африка является одной из главных целей этой индустрии лжи, я видел также, когда путешествовал в Латинскую Америку и Азию", - отметил он.

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Кроме этого, Боррель также напомнил, что в ЕС уже предприняты конкретные шаги по защите от такой информационной угрозы. В частности, ЕС применил ограничительные меры против кремлевской индустрии обмана. Была ограничена деятельность кремлевских пропагандистских изданий, которые не имели ничего общего с кодексом поведения международной журналистики и занимались информационными манипуляциями. В то же время, ЕС усилил меры защиты настоящей, профессиональной и независимой журналистики как в ЕС, так и по всему миру.

"Точная информация является горючим для демократии. Без доступа к фактам и независимым медиа демократия слабеет, страдает вся система выборов. Именно поэтому мы не должны рассматривать эту проблему только как коммуникационный вопрос: это политическая проблема, которую должны решать политическим путем, на самом высоком уровне" , - подчеркнул высокий представитель ЕС.

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Он отметил, что Европейская служба внешних действий была активна в решении этих проблем с 2015 года в тесной координации с другими евроинституциями и с международными партнерами. В то же время существует необходимость в дальнейшем развивать эту работу, чтобы давать миру более точную и аналитическую информацию. Добавляется, что с этой целью в рамках ЕСЗД могут создать "Центр информационного обмена и анализа" (Information Sharing and Analysis Centre) для сбора информации о дезинформации и угрозах внешнего вмешательства, что позволит обмениваться опытом в борьбе против дезинформации и лучше защищать демократии от внешнего авторитарного вмешательство.