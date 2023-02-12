Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Голос ЕС должен быть громче в противодействии путинской "индустрии лжи", - Боррель

Голос ЕС должен быть громче в противодействии путинской "индустрии лжи", - Боррель

12 февраля, 2023 воскресенье
13:00
война с Россией Жозеп Боррель

Начав вторжение в Украину, РФ развернула "индустрию лжи", чтобы оправдать агрессию и отвлечь внимание от настоящих виновников убийств, экономических проблем, настоящих причин высоких цен на энергию и продовольствие. Это требует мер противодействия, чтобы голос ЕС было лучше слышно в мире

Об этом в блоге на странице Европейской службы внешних действий (ЕСД) по итогам конференции по противодействию информационным манипуляциям и угрозам внешнего вмешательства написал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Европейская служба внешних действий провела в Брюсселе важную конференцию по информационным манипуляциям и внешнему вмешательству с участием многих международных экспертов. Я подчеркнул важность борьбы против путинской "индустрии лжи" для будущего мира и демократии и не только в ЕС, а по всему миру… Мы должны работать уже с нашими партнерами, более активно представлять нашу позицию на местных языках и в разных частях света. Я сейчас ищу варианты, как сделать так, чтобы голос ЕС было лучше слышно", - написал Боррель.

Читайте также: Пока ЕС возглавляет Швеция, это лучшее время для Украины совершить прорыв к евроинтеграции, - посол Польши Цихоцкий

Также он подчеркнул, что президент РФ не только начал эту войну, он также создал мощную "индустрию лжи" и манипуляций, чтобы не позволить людям понять, что происходит в реальности, чтобы посеять сомнения и отвести от себя обвинения в агрессии. Российские информационные манипуляции глобальны и работают в промышленном масштабе, они являются одним из критических инструментов этой войны.

"В то время как путинские бомбы убивают людей в Украине, его индустрия информационных манипуляций атакует умы людей в России и в глобальном измерении, пытаясь навязать им ложное понимание, кто ответственен за эти убийства, за те счета за электричество, которые они не могут заплатить за экономические проблемы, перед которыми они встают, и за усилившийся голод после того, как РФ начала войну Путин цинично пытается заставить людей верить, что "право силы" дает автократам право на зверства. Африка является одной из главных целей этой индустрии лжи, я видел также, когда путешествовал в Латинскую Америку и Азию", - отметил он.

Читайте также: "Если приходится выбирать между агрессором и жертвами – то мы на стороне закона и на стороне народа": Бербок о навязывании мира на условиях РФ

Кроме этого, Боррель также напомнил, что в ЕС уже предприняты конкретные шаги по защите от такой информационной угрозы. В частности, ЕС применил ограничительные меры против кремлевской индустрии обмана. Была ограничена деятельность кремлевских пропагандистских изданий, которые не имели ничего общего с кодексом поведения международной журналистики и занимались информационными манипуляциями. В то же время, ЕС усилил меры защиты настоящей, профессиональной и независимой журналистики как в ЕС, так и по всему миру.

"Точная информация является горючим для демократии. Без доступа к фактам и независимым медиа демократия слабеет, страдает вся система выборов. Именно поэтому мы не должны рассматривать эту проблему только как коммуникационный вопрос: это политическая проблема, которую должны решать политическим путем, на самом высоком уровне" , - подчеркнул высокий представитель ЕС.

Читайте также: Цель польской делегации в Брюсселе предоставить арестованные активы российских олигархов на восстановление Украины, - посол Польши Цихоцкий

Он отметил, что Европейская служба внешних действий была активна в решении этих проблем с 2015 года в тесной координации с другими евроинституциями и с международными партнерами. В то же время существует необходимость в дальнейшем развивать эту работу, чтобы давать миру более точную и аналитическую информацию. Добавляется, что с этой целью в рамках ЕСЗД могут создать "Центр информационного обмена и анализа" (Information Sharing and Analysis Centre) для сбора информации о дезинформации и угрозах внешнего вмешательства, что позволит обмениваться опытом в борьбе против дезинформации и лучше защищать демократии от внешнего авторитарного вмешательство.

Общество
Мир
Украина
Россия
ЕС
Жозеп Боррель
Мир про Украину
Читайте также:
11 февраля, 2023 суббота
NYT спрогнозировал, на каком направлении ВСУ начнут контрнаступление
11 февраля, 2023 суббота
Украинский чемпион провалил взвешивание перед возвращением на ринг
11 февраля, 2023 суббота
Медведев призвал "старую" Европу вспомнить об имперском прошлом и пренебрежительно высказался о Польше, Литве и Украине
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.49
    Покупка 39.49
    Продажа 40.18
  • EUR
    Покупка 41.85
    Продажа 42.76
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
12 февраля
14:05
Анджей Дуда
Путин сможет победить, если Украине не предоставят оружие, - Дуда
14:00
OPINION
Циничный социальный эксперимент "империя в XXI веке" закрывается
13:59
Новая волна мобилизации не поможет армии РФ, а истощит ее, - ГУР
13:44
"У нас их недостаточно... И нам понадобится гораздо больше": Дуда озвучил преграды для поставок самолетов F-16 Украине
13:43
Pet Shop Boys создали песню о диктатуре Путина
13:31
50 лет санкций для 200 россиян: Зеленский ввел в действие решение СНБО
13:27
В Киеве будут раздаваться взрывы: 12 февраля на Десне подорвут ледовую пробку
13:20
В ГУР обнародовали доказательство, что Россия привлекает курдов к управлению "шахедами"
13:00
В Турции арестовали причастных к строительству домов, обрушенных после землетрясения
12:52
Пидручный ответил Фуркаду на предложение вернуть россиян в биатлон
12:25
В НАТО опровергли информацию о продлении полномочий Столтенберга
12:20
В Украине 12 февраля нет дефицита мощности в системе электроснабжения: электричество не будут выключать
12:17
В преддверии Рамштайна Резников и Остин обсудили поставки ПВО и артиллерии для Украины
12:09
OPINION
Может, у нас есть несколько конституций: одна для всех, а другая эксклюзивная?
11:59
Гайдай: россияне несколько отступили на Кременском направлении
11:58
В ООН не исключают рост вдвое числа жертв землетрясений в Турции и Сирии
11:54
Тренер Макгрегора готовит украинского чемпиона Bellator Амосова к защите титула в Ирландии
11:21
Попытки России захватить восточную Украину могут занять два года, - руководитель ЧВК "Вагнер" Пригожин
11:18
Инфографика
Курс валют на 12 февраля: сколько стоят евро и доллар
11:16
Оккупанты обстреляли Никополь из ствольной артиллерии: погибла женщина
11:10
"Убийца артиллерии большой дальности": Южная Корея планирует разработать новую ракету
10:52
Президент Ирана Раиси по приглашению Си Цзиньпина летит в Китай
10:22
Украинец, которого сравнивали с Кличко, проиграл принципиальному сопернику нокаутом
10:16
Обстрелы Херсонщины: россияне больше всего били по микрорайону "Остров" в областном центре
10:04
OPINION
Инфляция в Украине: больше всего подорожали яйца и горючее
09:43
Британское вооружение и военные транспортные средства могут производить в Украине, - The Telegraph
09:35
Украинский чемпион победно вернулся на ринг после трехлетнего перерыва
09:18
Инфографика
За последние недели РФ понесла в Украине наибольшие потери с февраля 2022 года, - разведка Британии
09:06
НАТО продлит срок полномочий Столтенберга до апреля 2024 года, - Reuters
08:50
Инфографика
За сутки ВСУ ликвидировали 900 военных РФ, 13 танков и 10 БПЛА
08:32
Prozorro
"Европейская Солидарность" призывает вернуть тендеры через Prozorro
08:23
Немецкая разведка предупредила об усилении шпионажа Китая против Берлина
08:05
OPINION
Как россияне будут примерять на себя роль жертвы
07:50
Дональд Трамп
Хранил как сувенир: Трампу выдали повестку в суд из-за пустой папки "Секретный вечерний брифинг"
07:30
Генштаб: за сутки россияне нанесли 12 ракетных и 32 авиационных удара, а оккупанты на Херсонщине отбирают жилье у украинцев
07:00
У РФ нет господства в Черном море: россияне не смогут подойти к Одессе с его акватории, - Резников
06:48
Ночью защитники сбили 5 беспилотников в Запорожье и Донбассе
06:30
ISW: провал войск РФ под Угледаром ослабил веру россиян в их способность начать масштабное наступление на Востоке Украины
01:25
Обновлено
Россия обстреляла Харьков ракетами С-300. Ранен мужчина
00:54
Малиновский помог "Марселю" победить "Клермон" в скандальном матче Лиги 1
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV