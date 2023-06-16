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"Голос Америки" отказался от сотрудничества с российским пропагандистом Гарри Княгницким

16 июня, 2023 пятница
13:08
Мир Гарри Княгницкий

"Голос Америки" решил не продлевать контракт о сотрудничестве с российским пропагандистом и бывшим корреспондентом российского телеканала НТВ Гарри Княгницким

Об этом говорится в ответе на запрос редакции "Детектора медиа".

"Голос Америки" завершил проверку двух своих русскоязычных журналистов, начатую в начале этого года под руководством внешнего рецензента с большим опытом как в евразийской, так и американской журналистике", - отметили в "Голосе Америки".

Там добавили, что рецензент провел интервью с персоналом и журналистами, после чего представил свои выводы изданию. Следовательно, "Голос Америки" принял решение прекратить сотрудничество с Княгницким.

"Голос Америки" не будет использовать опцию по продлению контракта с Гарри Княгницким, который присоединился к "Голосу Америки" прошлой осенью", - говорится в ответе.

В то же время, издание не расторгло контракт с Дарьей Давыдовой. Она три года работала фрилансером в "Голосе Америки".

Справочно. Гарри Княгницкий начал сотрудничество с "Голосом Америки" осенью 2022 года. После этого работники редакции обратились в свой менеджмент с требованием пересмотреть назначение Княгницкого и журналистки Дарьи Давыдовой, обвиняемой в легитимизации аннексии Крыма.

Ранее Княгницкий работал военным корреспондентом на российском телеканале НТВ. Там он снимал пропагандистские сюжеты о войне России против Украины. Речь идет, в частности, о материалах о "террористе" Олеге Сенцове, "присоединении" Крыма и "геноциде" жителей Донбасса.

  • 25 февраля телеканал "Голос Америки" отстранил от работы журналистов Гарри Княгницкого и Дарью Давыдову, 15 их коллег подписали совместное письмо с обвинениями в пропаганде Кремля.
Общество
США
пропаганда
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