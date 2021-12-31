Гололедица, туман, угроза лавин в горах: спасатели предупреждают о сложных погодных условиях по всей Украине

Об этом сообщает сайт ГСЧС .



"На дорогах страны гололедица, ночью и утром в восточных и западных областях туман, видимость 200-500 метров, в северных и центральных областях местами гололёд (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.



В Киеве и Киевской области 31 декабря также наблюдается гололедица, местами гололёд (I уровень опасности, желтый).



Кроме того, на высокогорье восточной части Закарпатской области и в горах Львовской области будет наблюдаться значительная снеговластная опасность (III уровень).



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