Гололедица, туман, угроза лавин в горах: спасатели предупреждают о сложных погодных условиях по всей Украине
В пятницу, 31 декабря, по всей территории Украины будет наблюдаться осложнение погодных условий
Об этом сообщает сайт ГСЧС .
"На дорогах страны гололедица, ночью и утром в восточных и западных областях туман, видимость 200-500 метров, в северных и центральных областях местами гололёд (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
В Киеве и Киевской области 31 декабря также наблюдается гололедица, местами гололёд (I уровень опасности, желтый).
Кроме того, на высокогорье восточной части Закарпатской области и в горах Львовской области будет наблюдаться значительная снеговластная опасность (III уровень).
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