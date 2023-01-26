Об этом сообщает Наталья Диденко в телеграмме.

Завтра ожидается –3-8 градусов, а на востоке Украины –6-12 градусов.



В дневные часы 27 января столбики термометров в большинстве областей поднимутся до +1+4 градусов, в Крыму до +4+9 градусов.

Осадки в пятницу какие-то серьезные маловероятные, разве что на западе и севере Украины временами ожидается небольшой снег.

В Киеве 27 января кое-где будет пролетать незначительный красивый снежок.

На дорогах гололедица.

В ближайшую ночь в столице -3-5 градусов, днем в пятницу 0+2 градуса.

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