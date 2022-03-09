Голодные захватчики: в сети появилось видео, как оккупанты крадут кур у украинцев

Видео появилось на Telegram-канале "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами".



В ролике, который сняли из соседнего дома, видно, как трое российских оккупантов заходят на чужой двор и начинают совать кур в мешки. Один из российских захватчиков вооружился палкой и бил птицу.



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"Кацапские оккупанты крадут кур у простых людей. Это не то, что фашисты, они их давно уже переплюнули, козломордые", - метко прокомментировали видео в Telegram-канале.

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