Об этом говорится в телеграме Центра противодействия дезинформации.

Российские пропагандисты продвигали темы глобального голода и продовольственного кризиса, раскола Запада со стороны Украины и информационной атаки на РФ.

По их словам, из-за санкций против России в мире может наступить продовольственный кризис, поэтому Запад должен ослабить ограничения. Также россияне заявляют, что американцы поддерживают сенатора, заблокировавшего проект о поддержке Украины.

Российские СМИ распространят тезисы, что в Киеве снесут около 40 памятников, связанных с агрессором, ЕС может ограничить выдачу виз россиянам, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приравнял коммунизм к фашизму.

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