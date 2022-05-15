Голод, раскол Запада и информатака на РФ: Центр при СНБО собрал тезисы российских СМИ за неделю
РФ продвигает тезисы о том, что из-за санкций Запада в отношении России миру грозит продовольственный кризис, а США не поддерживают помощь Украине
Об этом говорится в телеграме Центра противодействия дезинформации.
Российские пропагандисты продвигали темы глобального голода и продовольственного кризиса, раскола Запада со стороны Украины и информационной атаки на РФ.
По их словам, из-за санкций против России в мире может наступить продовольственный кризис, поэтому Запад должен ослабить ограничения. Также россияне заявляют, что американцы поддерживают сенатора, заблокировавшего проект о поддержке Украины.
Российские СМИ распространят тезисы, что в Киеве снесут около 40 памятников, связанных с агрессором, ЕС может ограничить выдачу виз россиянам, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приравнял коммунизм к фашизму.
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