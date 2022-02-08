Голод грозит 13 млн. жителей стран Сомалийского полуострова, - ООН
Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила, что 13 миллионов жителей стран Африканского Рога или Сомалийского полуострова могут пострадать от сильного голода и призвала оказать немедленную помощь, чтобы избежать повторения голода десятилетней давности
Об этом сообщает Reuters .
По данным ООН, сильный голод из-за засухи грозит 13 миллионам человек на Сомалийском полуострове (где расположены Сомали, Эфиопия, Джибути и Эритрея).
Три неудачных сезона дождей создали засушливые погодные условия с 1980-х годов, а в ближайшие месяцы синоптики обещают осадки ниже среднего уровня.
"Урожаи уничтожены, скот гибнет, а голод растет, поскольку периодические засухи влияют на Африканский Рог", – сказал Майкл Данфорд, директор Регионального бюро ВПП для Восточной Африки.
Из-за смерти скота тысячи людей, среди которых многие фермеры, были вынуждены переместиться в лагеря для перемещенных лиц.
В ООН призвали оказать немедленную помощь жителям полуострова во избежание повторения голода в регионе. В период с 2010 по 2012 год в Сомали с голоду умерло около 250 тыс. человек, половина из которых дети.
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