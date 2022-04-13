Голливудский актер Лев Шрайбер начал варить борщ для украинских беженцев в Перемышле

Об этом Лев Шрайбер рассказал в Instagram.

"Борщ для 1500 человек! День первый Польши рядом украинской границы. World Central Kitchen продолжает обслуживать и кормить тех, кто потерял почти все. Огромное спасибо всем чрезвычайным волонтерам. Так держать!", - написал актер и добавил, что уже умудрился порезать себе палец, но гордится этим.

Обратите внимание, что очень много голливудских звезд поддержали Украину. К примеру, режиссер последнего фильма о Джеймсе Бонде "007: Не время умирать" Кэри Фукунага приехал в Киев и решил помогать горожанам. Оскароносный актер Шон Пенн посетил Львов, чтобы помочь переселенцам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb