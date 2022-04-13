Голливудский актер Лев Шрайбер начал варить борщ для украинских беженцев в Перемышле
Американский актер Лев Шрайбер присоединился к команде поваров World Central Kitchen в Перемышле, где готовит еду для украинских беженцев, 54-летний звездный актер, в частности, варит борщ
Об этом Лев Шрайбер рассказал в Instagram.
"Борщ для 1500 человек! День первый Польши рядом украинской границы. World Central Kitchen продолжает обслуживать и кормить тех, кто потерял почти все. Огромное спасибо всем чрезвычайным волонтерам. Так держать!", - написал актер и добавил, что уже умудрился порезать себе палец, но гордится этим.
- Обратите внимание, что очень много голливудских звезд поддержали Украину. К примеру, режиссер последнего фильма о Джеймсе Бонде "007: Не время умирать" Кэри Фукунага приехал в Киев и решил помогать горожанам. Оскароносный актер Шон Пенн посетил Львов, чтобы помочь переселенцам.
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