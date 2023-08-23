Голливудские забастовки: сценаристы получили новое предложение от компаний
Переговоры между Голливудскими студиями и потоковыми сервисами с одной стороны и сценаристами с другой - вошли в новый этап, чтобы удовлетворить требования по зарплате и искусственному интеллекту
Об этом информирует Reuters .
Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP), который ведет переговоры от имени компаний, включая Walt Disney и Netflix изменил свое предложение о компенсации, минимальном штате, остаточных выплатах и ограничениях искусственного интеллекта.
Согласно последнему предложению, Гильдия сценаристов Америки (WGA) получит повышение заработной платы на 13% в течение трехлетнего контракта, а письменный контент, созданный искусственным интеллектом, не будет считаться литературным материалом.
Потоковые платформы предложили предоставить WGA общее количество часов просмотра для каждого шоу в конфиденциальных квартальных отчетах.
"Мы подошли к столу с предложением, которое отвечает приоритетным проблемам, высказанным писателями. Мы глубоко привержены прекращению забастовки и надеемся, что WGA будет работать над тем же решением", - заявила президент AMPTP Кэрол Ломбардини.
Гильдия сценаристов Америки, представляющая около 11,5 тыс. сценаристов кино и телевидения, ушла с работы 2 мая после того, как переговоры зашли в тупик.
Что известно о голливудских страйках
2 мая сценаристы Голливуда остановили производство телепроектов, впервые выйдя за 16 лет на пикет, и требуют увеличить оплату труда и ограничить использование ИИ.
3 апреля тысячи сценаристов в США вышли забастовки: они требуют урегулировать применение генеративного искусственного интеллекта в стране. Причина – опасение обвала рынка труда и падение спроса на их работу.
Компания Netflix приостановила съемки финального сезона популярного сериала Stranger Thing из-за массовых забастовок сценаристов в США. Об этом 7 апреля авторы сериала написали в Twitter.
4 июня стало известно, что Гильдия режиссеров США достигла предварительных договоренностей с Голливудом, включающих повышение заработной платы и ограничение работы ИИ в киноиндустрии, в свою очередь забастовки сценаристов продолжаются.
14 июля сообщалось, что объявленная актерами и сценаристами Голливуда забастовка из-за недовольства зарплатами и использования искусственного интеллекта в кино может отложить релизы фильмов и сорвать церемонию вручения главной премии сериалов "Эмми".
Американская транснациональная компания Warner Bros Discovery предупредила , что голливудские забастовки сценаристов и актеров могут ударить по ее студийному бизнесу, который уже пострадал из-за громких кассовых провалов.
Трансляцию 75-й церемонии вручения премии "Эмми" официально перенесли на 15 января 2024 из-за стачек профсоюзов сценаристов и актеров.
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