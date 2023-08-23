Голливудские забастовки: сценаристы получили новое предложение от компаний

Об этом информирует Reuters .

Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP), который ведет переговоры от имени компаний, включая Walt Disney и Netflix изменил свое предложение о компенсации, минимальном штате, остаточных выплатах и ограничениях искусственного интеллекта.

Согласно последнему предложению, Гильдия сценаристов Америки (WGA) получит повышение заработной платы на 13% в течение трехлетнего контракта, а письменный контент, созданный искусственным интеллектом, не будет считаться литературным материалом.

Потоковые платформы предложили предоставить WGA общее количество часов просмотра для каждого шоу в конфиденциальных квартальных отчетах.

"Мы подошли к столу с предложением, которое отвечает приоритетным проблемам, высказанным писателями. Мы глубоко привержены прекращению забастовки и надеемся, что WGA будет работать над тем же решением", - заявила президент AMPTP Кэрол Ломбардини.

Гильдия сценаристов Америки, представляющая около 11,5 тыс. сценаристов кино и телевидения, ушла с работы 2 мая после того, как переговоры зашли в тупик.

Что известно о голливудских страйках

2 мая сценаристы Голливуда остановили производство телепроектов, впервые выйдя за 16 лет на пикет, и требуют увеличить оплату труда и ограничить использование ИИ.

3 апреля тысячи сценаристов в США вышли забастовки: они требуют урегулировать применение генеративного искусственного интеллекта в стране. Причина – опасение обвала рынка труда и падение спроса на их работу.

Компания Netflix приостановила съемки финального сезона популярного сериала Stranger Thing из-за массовых забастовок сценаристов в США. Об этом 7 апреля авторы сериала написали в Twitter.

4 июня стало известно, что Гильдия режиссеров США достигла предварительных договоренностей с Голливудом, включающих повышение заработной платы и ограничение работы ИИ в киноиндустрии, в свою очередь забастовки сценаристов продолжаются.

14 июля сообщалось, что объявленная актерами и сценаристами Голливуда забастовка из-за недовольства зарплатами и использования искусственного интеллекта в кино может отложить релизы фильмов и сорвать церемонию вручения главной премии сериалов "Эмми".

Американская транснациональная компания Warner Bros Discovery предупредила , что голливудские забастовки сценаристов и актеров могут ударить по ее студийному бизнесу, который уже пострадал из-за громких кассовых провалов.

Трансляцию 75-й церемонии вручения премии "Эмми" официально перенесли на 15 января 2024 из-за стачек профсоюзов сценаристов и актеров.