Голливудские актеры примут участие в чтении пьесы, чтобы напомнить миру о войне в Украине
Американский театр "Theater of War Productions" проведет драматическое чтение трагедии Эсхила онлайн с участием профессиональных актеров США и украинцев
О событии сообщают на сайте eventbrite.
Организаторы отмечают, что так хотят создать глобальные дискуссии о войне в Украине и уникальных вызовах, с которыми сталкивается сейчас народ Украины. и поддерживающих их.
В чтении "Умоляющие" примут участие голливудские актеры Уильям Дефо ("Человек-паук"), Оскар Айзек ("Звездные войны", "Дюна"), Дэвид Стретейрн ("Земля кочевников") и граждане Украины, в частности волонтер и правозащитница Центра прав человека ZMINA Людмила Янкина и Татьяна Толпежникова из Мариуполя.
Онлайн-спектакль состоится в Zoom 16 июля в 20:00 по киевскому времени. Сразу после представления будет обсуждение войны в Украине. Событие будет субтитровано на украинском и английском языках и с аудиопереводом на украинском. Зарегистрироваться на мероприятие как зритель можно по ссылке.
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