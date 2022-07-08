Голливудские актеры примут участие в чтении пьесы, чтобы напомнить миру о войне в Украине

О событии сообщают на сайте eventbrite.

Организаторы отмечают, что так хотят создать глобальные дискуссии о войне в Украине и уникальных вызовах, с которыми сталкивается сейчас народ Украины. и поддерживающих их.

В чтении "Умоляющие" примут участие голливудские актеры Уильям Дефо ("Человек-паук"), Оскар Айзек ("Звездные войны", "Дюна"), Дэвид Стретейрн ("Земля кочевников") и граждане Украины, в частности волонтер и правозащитница Центра прав человека ZMINA Людмила Янкина и Татьяна Толпежникова из Мариуполя.

Онлайн-спектакль состоится в Zoom 16 июля в 20:00 по киевскому времени. Сразу после представления будет обсуждение войны в Украине. Событие будет субтитровано на украинском и английском языках и с аудиопереводом на украинском. Зарегистрироваться на мероприятие как зритель можно по ссылке.

На неделе моды в Париже украшением показа новой коллекции Dior стали картины украинской художницы Олеси Трофименко.

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