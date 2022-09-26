Голливудская звезда Шрайбер выложил фото с беженцами и напомнил о незаконном удержании украинцев в России
Американский режиссер и актер Лиев Шрайбер, наиболее известный по трилогии "Крик", напомнил о полутора миллионах удерживаемых Россией украинцев, не имеющих возможности вернуться домой, в Украину
Соответствующее сообщение Лиев Шрайбер обнародовал у себя в Instagram.
Приводя слова вице-премьера Украины по евроинтеграции Ольги Стефанишиной, голливудский актер подчеркнул, что около 1,5 миллиона граждан Украины сейчас находятся в России без возможности вернуться домой. В основном это женщины и дети.
Также он заметил, что родственники этих украинцев не могут с ними связаться.
Под фотографией, на которой Шрайбера сфотографировали вместе с украинскими женщинами и мужчинами, покинувшими свои дома из-за российской агрессии, актер привел слова Стефанишиной: "Сегодня, как никогда, важно использовать все доступные международные инструменты для защиты фундаментальных прав человека и удвоить наши совместные усилия для предотвращения насильственной эксплуатации граждан Украины".
- Лиев Шрайбер одним из первых поддержал Украину после полномасштабного вторжения России. Актер сразу прибыл во Львов, где присоединился к волонтерам.
- Шрайбер общался с украинской психологом Еленой Коссак и призвал украинцев обращаться к психологам за помощью.
- Актер также некоторое время находился в Перемышле, где вместе с World Central Kitchen готовил украинский борщ для беженцев.
- 6 июля 2022 года Лиев Шрайбер стал послом фандрейзинговой платформы по сбору средств для Украины United24 в направлении медицинской помощи.
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