Соответствующее сообщение Лиев Шрайбер обнародовал у себя в Instagram.

Приводя слова вице-премьера Украины по евроинтеграции Ольги Стефанишиной, голливудский актер подчеркнул, что около 1,5 миллиона граждан Украины сейчас находятся в России без возможности вернуться домой. В основном это женщины и дети.

Также он заметил, что родственники этих украинцев не могут с ними связаться.

Под фотографией, на которой Шрайбера сфотографировали вместе с украинскими женщинами и мужчинами, покинувшими свои дома из-за российской агрессии, актер привел слова Стефанишиной: "Сегодня, как никогда, важно использовать все доступные международные инструменты для защиты фундаментальных прав человека и удвоить наши совместные усилия для предотвращения насильственной эксплуатации граждан Украины".

Лиев Шрайбер одним из первых поддержал Украину после полномасштабного вторжения России. Актер сразу прибыл во Львов, где присоединился к волонтерам.

Шрайбер общался с украинской психологом Еленой Коссак и призвал украинцев обращаться к психологам за помощью.

Актер также некоторое время находился в Перемышле, где вместе с World Central Kitchen готовил украинский борщ для беженцев.

6 июля 2022 года Лиев Шрайбер стал послом фандрейзинговой платформы по сбору средств для Украины United24 в направлении медицинской помощи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb