Голливудская звезда Бен Аффлек может присоединиться к поддержке Украины в мире
В Офисе президента пообщались с американским киноактером и режиссером Беном Аффлеком по видеосвязи и пригласили посетить Украину
Об этом сообщает пресс- служба Офиса президента Украины.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак по видеосвязи пообщался с голливудским актером и режиссером Беном Аффлеком. Он поблагодарил звезду за поддержку Украины.
Ермак подчеркнул важность сохранения высокого уровня внимания всего мира к войне, которую Россия начала в Украине. Он отметил, что этому могут способствовать известные личности, добившиеся успеха благодаря своему таланту и популярные во всех частях света.
Руководитель ОП обсудил с Беном Аффлеком пути еще большей поддержки Украины и украинцев. Ермак пригласил актера по возможности посетить Украину.
- Знаменитости и выдающиеся личности по всему миру поддерживают Украину в войне, начатой Россией. Так, в конце сентября голливудская звезда, актер из "Звездных войн" Марк Гэмилл стал послом фандрейзинговой платформы United24. Меньше, чем за месяц, Марк Гэмилл помог получить более 500 дронов для проекта "Армия дронов"
- Артисты по всему миру селебритиз поддерживают Украину и присоединяются к UNITED24.
- Так, посольством инициативы UNITED24 стала американская вокалистка, композитор, актриса и режиссер Барбра Стрейзанд.
- Лимитированную коллекцию колонок установили в магазинах бренда в Европе с призывом поддерживать Украину и донатить через UNITED24.
- Spotify переименовал плейлист Music of Ukraine в UNITED24 : Music For Ukraine. В него войдут новые песни. Также платформа создает новый способ поддержки Украины.
- В рамках проекта "24 000 друзей Украины" благотворители из разных стран могут оформить ежемесячную подписку на UNITED24 за 24 доллара.
- 5 сентября стало известно, что за четыре месяца работы платформа United24 собрала почти $200 млн в помощь Украине.
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