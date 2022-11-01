Об этом сообщает пресс- служба Офиса президента Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак по видеосвязи пообщался с голливудским актером и режиссером Беном Аффлеком. Он поблагодарил звезду за поддержку Украины.

Ермак подчеркнул важность сохранения высокого уровня внимания всего мира к войне, которую Россия начала в Украине. Он отметил, что этому могут способствовать известные личности, добившиеся успеха благодаря своему таланту и популярные во всех частях света.

Руководитель ОП обсудил с Беном Аффлеком пути еще большей поддержки Украины и украинцев. Ермак пригласил актера по возможности посетить Украину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb