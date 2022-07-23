"Голливуд отдыхает": украинские танкисты рассказали, как устраивают файер-шоу для врага
Бойцы Сечеславской бригады ДШВ поделились деталями своей работы на передовой
Об этом танкисты рассказали в материале на facebook-странице 25-й бригады .
Танкисты 25-й бригады из Днепропетровской области рассказали о выполнении боевых задач, во время которых плодотворно уничтожают технику и личный состав врага.
"Поднимаемся вверх, где-то минут 20 постояли, и тут в прицел выезжает БМП. Я думал наш, пока он не повернул бортом. Смотрю – такая лента георгиевская, на ней звезда. Да не друг, думаю, работать больше не будешь. Только поворачиваем, аж башня вылетела. Постоянно мы их кошмарим, не даем жить", – рассказывает один из украинских танкистов.
- 22 июля украинские военные испепелили палаточный городок врага вблизи Запорожской АЭС.
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