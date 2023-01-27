Голливуд 100 лет назад или детский дом в Украине: что посмотреть на выходных

24 января Американская киноакадемия объявила номинантов на получение премии "Оскар". Поскольку речь о самой престижной награде в кинематографе США, которую вручают, начиная с 1929 года, есть смысл присмотреться к лентам в списке претендентов внимательнее. Эспрессо выбрал несколько для себя интересных

"Вавилон"

В кинотеатрах с 19 января

Если есть желание руководствоваться принципом в жизни все оценивать, исходя только из собственного опыта, то "Вавилон" режиссера Дамьена Шазеля с Брэдом Питтом и Марго Робби в главных ролях для этого хороший случай. Тем более что не нужно прилагать каких-либо дополнительных усилий: фильм демонстрируется сейчас в кинотеатрах Украины.

Дело в том, что лента об эпохе Голливуда 20-30-х годов ХХ века и среди критиков, и среди рядовых зрителей получила диаметрально противоположные оценки: от восторженных через актерскую игру до основанных на обвинениях в грубости, затянутости и других вещах. И хотя в американском прокате (а вышла на экраны в декабре 2022 года) за первые выходные собрала только 5,3 миллиона долларов за бюджет в 80 млн долларов, "Вавилон" уже стал лидером по количеству номинаций на "Золотой глобус" и претендует на " Оскар" в номинациях "Лучший дизайн костюма", "Лучшая музыка" (оригинальная партитура) и "Лучшая работа художника-постановщика".

Итак, что в основе сюжета? "События разворачиваются в Голливуде в конце 1920-х годов, - анонсируют ленту в украинском прокате. - Новейшие технологии уже позволяют озвучивать фильмы, поэтому всем понятно, что жанр немого кино исчезает. Джек Конрад (Брэд Питт) – прославленная звезда немого кино. Чтобы остаться на плаву, он должен сделать что-то, неподвластное времени. Молодая и талантливая Нелли Ларой (Марго Робби) хочет стать знаменитой на весь мир актрисой, но она такая не одна. Круговорот событий, вечеринки, которые меняются одна за другой, алкоголь и наркотики - калейдоскоп зрелищ и магия золотых времен Голливуда манят к себе как магнитом".

В главных ролях Брэд Питт, Марго Робби, Тоби Магваер, Оливия Уайлд, Джин Смарт.

"Все всегда и одновременно"

На nulu

Стилистически необычная фантастическая комедия (которую The New York Times назвал одной из лучших лент года) претендует на победу "Оскар" в самом большом количестве номинаций - аж в 10. Речь идет о ленте, которая стала итогом совместной работы Дэна Квана и Дэниела Шайнерта ("Человек – швейцарский нож"), работающих вместе уже более десяти лет. На главную роль в новый проект пригласили Мишель Ео, обладательницу титула "Мисс Малайзия" 1983 года и одновременно звездную актрису фильмов "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Невероятно богатые азиаты", "Мемуары гейши", "Завтра не умрет никогда" тому подобное. И не прогадали.

Главная героиня фильма Эвелин (Мишель Ео) родилась в Китае, а теперь живет с семьей в Америке. Люди, о которых она заботится прежде всего – это ее пожилой папа, муж и дочь. Но не меньшего ее внимания требуют и всевозможные квитанции за оплату счетов. В какой-то момент Эвелин, истощенная своими буднями, оказывается в параллельной реальности. И вдруг оказывается, что количество измерений бесконечно и в каждом можно быть совершенно другим человеком. Путешествуя по мирам, Эвелин впитывает в себя множество воспоминаний, умений и навыков и от каждой собственной ипостаси берет что-то, что очень придается ей в реальном мире.

"Как и все проекты Квана и Шайнерта, "Все всегда и одновременно" отличается как своими большими амбициями, так и своей подрывной бесцеремонностью, – написал об этом фильме американский кинокритик Таши Робинсон. – Никто больше не снимет таких фильмов. Возможно, никто другой даже не хотел бы"

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"На Западном фронте без изменений"

На Netflix

Экранизация одноименного романа Эриха Марии Ремарка, воплощенная немецким 52-летним режиссером Эдвардом Бергером еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Режиссер (славу которому принесли сериалы "Германия 83" и "Патрик Мелроуз") никак не мог знать, с чем столкнется цивилизованная Европа уже через несколько недель, однако из истории собственного народа знал, к чему ведут демагогия и дешевая пропаганда. Сегодня весь мир увидел, к чему привела эта пропаганда в России, когда люди идут уничтожать чужую страну в убеждении, что их война законна и справедлива. Хотя это отнюдь не так.

Главную роль в фильме совместного производства Германии и США сыграл австрийский актер Феликс Каммерер, для которого образ Пауля стал первой большой работой в кино.

"17-летний Пауль отправляется воевать на Западный фронт во время Первой мировой, - пишут о ленте на Netfliх, где ее премьера состоялась 28 октября прошлого года. - Его первоначальный энтузиазм быстро исчезает после столкновения со строгой реальностью жизни в окопах".

Жестокая и правдивая военная драма о пропаганде, вере и унынии. И о потерях. И жуткий заключительный титр фильма: "За четыре года войны линия Западного фронта не сдвинулась ни на метр. За это время здесь погибли три миллиона человек". То есть, на Западном фронте без изменений.

В ролях: Феликс Каммерер, Альбрехт Шух, Аарон Гилмер

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"Кот в сапогах: Последнее желание"

В кинотеатрах

Приключенческий анимационный фильм "Кот в сапогах 2: Последнее желание", продолживший историю о сказочном персонаже. Впервые Кот появился на большом экране в 2004 году в мультфильме "Шрек 2". Cольный фильм о нем вышел в 2011 году, номинирован на премию "Оскар" и собрал в прокате $555 млн. Уже в 2012 году заговорили о работе над продолжением. В 2015 году студия DreamWorks Animation пережила определенные реформы, в результате которых премьера фильма была перенесена. Активную работу возобновили в конце 2020 года.

Итак, какой сюжет? "Смелый и изобретательный, Кот в сапогах всегда был любимцем публики, - анонсируют ленту в кинотеатрах Украины. - Не бояться никаких трудностей ему помогало осознание того, что в запасе он, как и каждый кот, имеет 9 жизней. Однажды, попав в беду, Кот узнает, что у него осталась последняя жизнь, вместе с Кошкой Мяколапкой он отправляется в дальнее путешествие на поиски мифического "последнего желания", чтобы помочь ему восстановить количество жизней.

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"Дом из заноз"

Хотя в официальном доступе ленту сложно найти, впрочем, не сказать о ней невозможно.

Ведь данско-украинско-шведский документальный фильм 2022 года датского кинорежиссера Симона Леренга Вильмонта, созданный при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Это впервые в истории фильм с участием производства Украины номинировали на получение премии "Оскар". Лента будет сражаться за награду в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм".

"История временного детского дома, расположенного посреди украинской зоны боевых действий, всего в 20 километрах от линии фронта, – анонсируют эту трогательную ленту. Мы узнаем это место глазами тех, кто там останавливается. Они происходят из разбитых семей, пережили разные травмы и имеют много трудных воспоминаний, они делятся ими перед камерой, ведут дневник разбитых жизней, которые продолжаются, в худших военных обстоятельствах, в печали, но и временных, быстротечных радостях. Детский приют может казаться холодным и враждебным убежищем, но на самом деле это теплая, заботливая гавань. Сотрудники пытаются создать волшебную, безопасную атмосферу для детей, судьба которых в руках суда".

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