Голландия предоставит 65 млн евро для разминирования и восстановления Украины

Об этом сообщила министр внешней торговли и сотрудничества по развитию Лисье Схрейнемахер на встрече с журналистами в Киеве, передает "Укринформ".

"Нидерланды выделят 65 миллионов евро на помощь и инвестиции в Украину", - сказала Схрейнемахер.

По ее словам, пакет будет включать софинансирование усилий нидерландских компаний по восстановлению инфраструктуры, таких как мосты, дамбы и больницы, в пострадавших от войны регионах Украины. Средства будут направлены на поддержку украинского малого и среднего бизнеса.

Министр отметила, что 1 млн евро Нидерланды предоставят на разработку первоочередных проектов реконструкции Херсона, Одессы и Николаева. Поддержку украинским партнерам готова предоставить и Ассоциация муниципалитетов Нидерландов, которая поможет вовлечь нидерландских специалистов в разработку и реализацию таких планов.

Кроме того, 10 миллионов евро правительство Нидерландов планирует выделить на разминирование и ликвидацию взрывоопасных предметов на территориях, где шли боевые действия.

"Разминирование жизненно важно. Лишь после того, как взрывчатка будет нейтрализована, люди смогут безопасно вернуться в свои дома и начать работы по восстановлению домохозяйств и предприятий", - подчеркнула Схрейнемахер.

Нидерланды также предоставят 2,5 миллиона евро Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) для поддержки макроэкономических реформ, государственного управления и обеспечения верховенства права в Украине и еще 2 миллиона евро – Фонда народонаселения ООН для предоставления психосоциальной поддержки жертвам сексуального и гендерного насилия в Украине.

Отметим, что министр внешней торговли и сотрудничества по вопросам развития Лисье Схрейнемахер и министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен находятся в Киеве с совместным визитом.

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