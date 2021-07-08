Голкиперу сборной Дании во время скандального пенальти светили в глаза лазерной указкой
Во время выполнения Англией пенальти в полуфинальном матче Евро-2020, голкиперу сборной Дании Касперу Шмейхелю светили с трибун в лицо лазерной указкой
Об этом сообщает Telegraph Football.
Болельщики обратили внимание на момент по трансляции, где видно, как перед ударом Гарри Кейна с одиннадцатиметровой отметки на 104-й минуте кто-то с трибуны светил Касперу Шмейхелю в лицо лазерной указкой. Использование подобных устройств во время футбольных матчей запрещено.
Несмотря на преграды, Шмейхелю удалось отбить удар Кейна, однако датский голкипер не зафиксировал мяч и позволил английскому форварду добить мяч в сетку.
- Напомним, 7 июля Англия победила Данию в дополнительное время 2: 1 и впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы, где встретится с Италией.
- Главный тренер сборной Дании Каспер Гьюлманд заявил, что судья ошибочно назначил пенальти , который вывел Англию в финал Евро-2020.
- Бывший футболист "Ливерпуля" Дитер Гаманн обвинил вингера сборной Англии Рахима Стерлинга в симуляции.
- Сам Стерлинг заявил, что заработал "чистый" пенальти в полуфинале ЧЕ.
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