Голкиперу сборной Дании во время скандального пенальти светили в глаза лазерной указкой

Об этом сообщает Telegraph Football.

Болельщики обратили внимание на момент по трансляции, где видно, как перед ударом Гарри Кейна с одиннадцатиметровой отметки на 104-й минуте кто-то с трибуны светил Касперу Шмейхелю в лицо лазерной указкой. Использование подобных устройств во время футбольных матчей запрещено.

Несмотря на преграды, Шмейхелю удалось отбить удар Кейна, однако датский голкипер не зафиксировал мяч и позволил английскому форварду добить мяч в сетку.

Напомним, 7 июля Англия победила Данию в дополнительное время 2: 1 и впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы, где встретится с Италией.

Главный тренер сборной Дании Каспер Гьюлманд заявил, что судья ошибочно назначил пенальти , который вывел Англию в финал Евро-2020.

Бывший футболист "Ливерпуля" Дитер Гаманн обвинил вингера сборной Англии Рахима Стерлинга в симуляции.

Сам Стерлинг заявил, что заработал "чистый" пенальти в полуфинале ЧЕ.

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