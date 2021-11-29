Голкипер "Ворсклы" повторил головокружительный рекорд чемпионата Украины по отбитым пенальти
Вратарь полтавской "Ворсклы" Дмитрий Резник повторил рекорд по количеству отбитых пенальти подряд в чемпионате Украины по футболу
Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".
В матче 16-го тура УПЛ против СК "Днепр-1" (1:5) голкипер "Ворсклы" Дмитрий Резник отбил пенальти, который выполнил Артем Довбык. Этот нереализованный удар соперника стал четвертым для вратаря полтавской команды.
В этом сезоне 22-летний Дмитрий Резник парировал пенальти, которые выполняли Вячеслав Чурко из "Колоса", Юрий Батюшин из "Металлиста-1925" и Михаил Сергийчук из "Вереса".
Резник повторил достижения Валерия Воробьева, Виталия Постранского, Игоря Шуховцева и Рустама Худжамова. Для того чтобы установить уникальный рекорд, ему нужно отбить еще следующий пенальти.
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