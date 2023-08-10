О трансфере объявил официальный сайт команды.

Лиссабонский клуб сообщил о переходе украинского футболиста в четверг, 10 августа.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, "Шахтер" получит от лиссабонцев гарантированную компенсацию в размере 10 миллионов евро.

Также для "Горняков" предусмотрен миллион евро в форме бонусных выплат. Кроме этого "Шахтер" получит 40% от суммы последующей перепродажи вратаря.

Вратарь заключил с клубом контракт на 5 лет до 2028 года. Его предварительное соглашение с "Шахтером" истекало в конце сезона 2023/24.

Кто такой Анатолий Трубин

22-летний Анатолий Трубин провел в прошлом сезоне за "Шахтер" 38 матчей, из них 14 отстоял "на ноль". Transfermarkt оценивает голкипера в 22 млн евро – он самый дорогой вратарь Украины.

На счету Трубина 7 матчей в составе национальной команды Украины.

"Бенфика" - действующий чемпион Португалии и будет выступать на групповом раунде Лиги чемпионов.