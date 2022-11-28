Видео обнародовал журналист Андрей Сеньков в Twitter.

После матча Щенсны пообщался с журналистами, среди которых был представитель "Общественного", а когда произнес "Слава Украине!".

Щенсны в игре против Саудовской Аравии отразил пенальти и помог своей команде победить со счетом 2:0.

26 ноября во 2-м туре чемпионата мира по футболу сборная Польши победила Саудовскую Аравию и вышла на первое место в группе C.

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