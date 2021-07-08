Голкипер Пятов назвал свой главный вывод после Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



37-летний вратарь Пятов прикрепил ролик и написал, что один из главных выводов после Евро-2020 - быть вместе в победах и поражениях.



"Один из главных выводов после Евро-2020 - быть вместе в победах и поражениях", - написал Пятов под роликом в Instagram.



В 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4.



Сборная Украины впервые в своей истории вышла в плей-офф ЧЕ и добралась до четвертьфинала. На Евро-2012 и 2016 ей не удавалось преодолеть групповой раунд.



В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины проиграла Англии в Риме (0:4).

Напомним, 3 июля сборная Украины уступила Англии в четвертьфинале чемпионата Европы и прекратила выступления на турнире.

Андрей Шевченко заявил, что гордится выступлением своей команды на Евро-2020.

В то же время Шевченко отметил, что пока не знает, останется ли на посту главного тренера сборной Украины после ЧЕ. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb