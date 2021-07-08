Голкипер Пятов назвал свой главный вывод после Евро-2020
Вратарь сборной Украины Андрей Пятов поделился главным выводом после Евро-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV.
37-летний вратарь Пятов прикрепил ролик и написал, что один из главных выводов после Евро-2020 - быть вместе в победах и поражениях.
"Один из главных выводов после Евро-2020 - быть вместе в победах и поражениях", - написал Пятов под роликом в Instagram.
В 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4.
Сборная Украины впервые в своей истории вышла в плей-офф ЧЕ и добралась до четвертьфинала. На Евро-2012 и 2016 ей не удавалось преодолеть групповой раунд.
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины проиграла Англии в Риме (0:4).
- Напомним, 3 июля сборная Украины уступила Англии в четвертьфинале чемпионата Европы и прекратила выступления на турнире.
- Андрей Шевченко заявил, что гордится выступлением своей команды на Евро-2020.
- В то же время Шевченко отметил, что пока не знает, останется ли на посту главного тренера сборной Украины после ЧЕ.
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