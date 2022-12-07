Голкипер из Марокко повторил уникальное достижение Шовковского на ЧМ по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во вторник, 6 декабря, в серии послематчевых пенальти сборная Марокко победила Испанию со счетом 3:0. Голкипер Яссин Буну отразил удары Карлоса Солера и Серхио Бускетса. Пабло Сарабия попал в стойку ворот.

Буну стал лучшим игроком матча. Марокканский вратарь повторил достижение Александра Шовковского, установленное на ЧМ-2006. Вратарь сборной Украины также не пропустил ни одного гола в послематчевой серии пенальти.

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Марокко сыграет против Португалии.

Во вторник, 6 декабря, в 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Марокко неожиданно победила в серии послематчевых пенальти Испанию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb