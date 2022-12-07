Голкипер из Марокко повторил уникальное достижение Шовковского на ЧМ по футболу
Вратарь сборной Марокко Яссин Буну стал вторым голкипером в истории чемпионатов мира, отстоявшим на ноль в серии послематчевых пенальти
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во вторник, 6 декабря, в серии послематчевых пенальти сборная Марокко победила Испанию со счетом 3:0. Голкипер Яссин Буну отразил удары Карлоса Солера и Серхио Бускетса. Пабло Сарабия попал в стойку ворот.
Буну стал лучшим игроком матча. Марокканский вратарь повторил достижение Александра Шовковского, установленное на ЧМ-2006. Вратарь сборной Украины также не пропустил ни одного гола в послематчевой серии пенальти.
В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Марокко сыграет против Португалии.
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Во вторник, 6 декабря, в 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Марокко неожиданно победила в серии послематчевых пенальти Испанию.
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