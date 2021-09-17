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Главная Спорт Голкипер "Динамо" Бущан назвал нападающих, против которых ему было труднее играть

Голкипер "Динамо" Бущан назвал нападающих, против которых ему было труднее играть

17 сентября, 2021 пятница
14:58
Спорт Георгий Бущан

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан назвал трех сильнейших нападающих, против которых ему было труднее всего играть

Об этом Бущан сообщил в интервью "Вацко LIVE".

По словам Бущана, ему трудно было играть против Оливье Жиру, Криштиану Роналду и Альваро Мората.

"Жиру мне понравился. Ну как понравился, он меня огорчил, конечно, но в принципе сильный нападающий. Роналду, понятно. Мората. Да и все из тех, кого я именно запомнил", - сказал Бущан.

В этом сезоне Георгий Бущан провел 4 матча, 2 отстоял "на ноль", пропустил 2 гола. Transfermarkt оценивает 27-летнего украинском в 7,500000 млн евро, его контракт с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2023 года.

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Георгий Бущан
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