Об этом Sport1.de .

Такое заявление голкипер сделал во время презентации собственной линейки солнцезащитного крема, которую он запустил совместно с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер.

"У нас обоих очень личные истории, связанные с кожными заболеваниями. У Анжелик это вызванная солнцем гиперпигментация. В моем случае рак кожи на моем лице, который мне уже приходилось оперировать трижды", – рассказал Нойер.

36-летний Мануэль Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года. В ее составе он дважды выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпиона мира и стал десятикратным чемпионом Германии.

В составе сборной Германии Нойер сыграл 113 матчей и стал вместе с ней чемпионом мира в 2014 году.

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