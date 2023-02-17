Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, которую транслировал Еспресо.

"Мы боремся, мы олицетворяем Давида против Голиафа. Чтобы быть Давидом, нужно действовать, надо иметь, чем бить Голиафа. Спасибо всем партнерам и всему миру за то, что вы предоставляете Украине танки, чтобы помочь Давиду победить Голиафа. Россия (Голиаф) падет в этом году. Нам удастся это завершить в этом году. Мы убедим, что нет никакой альтернативы нашей победе, решимости украинского народа, а также людей в городах, где ценится свобода", - сказал он.

Зеленский добавил, что у Путина есть потенциал и выигрывает время.

"Торгуясь с миром, он может еще разрушить много жизней. Мы должны ускорить доставку оружия Давиду и увеличить его количество, чтобы уменьшить потенциал РФ. Этому нет альтернативы, ведь от скорости зависит жизнь. Любая задержка была и есть ошибкой", - подытожил. президент.