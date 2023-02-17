"Голиаф падет в этом году": Зеленский провел параллель между библейской историей и войной Украины с РФ
Россия падет в этом году, а Запад должен поставлять больше оружия и делать это быстрее
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, которую транслировал Еспресо.
"Мы боремся, мы олицетворяем Давида против Голиафа. Чтобы быть Давидом, нужно действовать, надо иметь, чем бить Голиафа. Спасибо всем партнерам и всему миру за то, что вы предоставляете Украине танки, чтобы помочь Давиду победить Голиафа. Россия (Голиаф) падет в этом году. Нам удастся это завершить в этом году. Мы убедим, что нет никакой альтернативы нашей победе, решимости украинского народа, а также людей в городах, где ценится свобода", - сказал он.
Зеленский добавил, что у Путина есть потенциал и выигрывает время.
"Торгуясь с миром, он может еще разрушить много жизней. Мы должны ускорить доставку оружия Давиду и увеличить его количество, чтобы уменьшить потенциал РФ. Этому нет альтернативы, ведь от скорости зависит жизнь. Любая задержка была и есть ошибкой", - подытожил. президент.
- Мюнхенская конференция по безопасности является ежегодным мероприятием, которое проводится с 1962 года в Мюнхене. 59-я конференция проходит с 17 по 19 февраля 2023 года в офлайн-формате, при личном присутствии мировых лидеров. Участники Мюнхенской конференции рассмотрят, в частности, вопросы преследования за военные преступления, связанные с нападением России на Украину.
- Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген 13 февраля в интервью "Немецкой волне" высказался против проведения красных линий в оказании военной помощи Украине. Он считает, что руководствоваться в вопросе предоставления Украине военной помощи, в частности истребителей, нужно исключительно военной необходимостью
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