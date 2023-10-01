Гольфстрим замедляется из-за изменения климата: на что это повлияет

Об этом сообщает Geophysical Research Letters.

Ученые Океанографического института Вудс-Хоула и Университета Майами проанализировали данные из Флоридского пролива, в частности, измерения объема морской воды, транспортировавшейся через этот регион за четыре десятилетия.

Согласно результатам анализа, транспортировка воды Гольфстрима уменьшилась примерно на 4% за последние 40 лет. Ученые заявили, что это "первое убедительное, недвусмысленное свидетельство о замедлении" и с вероятностью в 90% это ослабление не случайно.

"Это самое убедительное доказательство ослабления этого климатически значимого океанского течения", - заявил физический океанограф Крис Пикуч.

Однако исследователи отмечают, что пока не могут утверждать, в какой степени ослабление Гольфстрима связано с изменением климата или это является естественным изменением.

Флоридский пролив является хорошим примером влияния Гольфстрима, пролегающего из Мексиканского залива вокруг Флориды, вверх вдоль восточного побережья США. Течение уносит с собой теплую воду, затем влияющую на температуру, осадки, уровень моря, активность ураганов и т.п., а также переносит питательные вещества, включая углерод, через океан.

Ученые убеждены, что вероятной причиной ослабления Гольфстрима является глобальное потепление, но сложно спрогнозировать к каким конкретным последствиям это приведет, потому что течение и связанные с ним погодные условия являются основными компонентами климата планеты, которые влияют на экстремальные явления погоды, а также на средние температуры и уровень осадков.

"Гольфстрим является жизненно важной артерией циркуляции океана, поэтому последствия его ослабления глобальны для климата всей планеты", - отметила океанограф Лиза Билл.