Голевой пас Малиновского помог "Аталанте" победить команду Коваленко в чемпионате Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" и на 16-й минуте сделал голевой пас на Луиса Муриэля. В начале второго тайма украинский полузащитник заработал желтую карточку, а на 59-й минуте был заменен.

Коваленко вступил в игру на 68-й минуте со скамейки запасных при счете 1:1. Его одноклубники отыгрались на 30-й минуте усилиями Даниэле Верде.

"Аталанта" вышла вперед на 73-й минуте благодаря голу Берата Дьимсити. Окончательный счет на 87-й минуте установил Марио Пашалыч.

"Аталанта" победила 3:1, набрала 59 очков и занимает в турнирной таблице седьмую позицию. "Специя" с 33 пунктами – 16-я.

Чемпионат Италии

36-й тур

8 мая

"Специя" – "Аталанта" 1:3

Голы : Верде, 30 - Муриэль, 16, Дьимсити, 73, Пашалыч, 87

4 мая стало известно, что бывший главный тренер сборной Украины и "Дженоа" Андрей Шевченко может стать президентом итальянской "Пескары".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb