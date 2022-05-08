Голевой пас Малиновского помог "Аталанте" победить команду Коваленко в чемпионате Италии
Украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский отдал результативную передачу в матче Серии A против "Специи", за которую выступает его соотечественник - Виктор Коваленко
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" и на 16-й минуте сделал голевой пас на Луиса Муриэля. В начале второго тайма украинский полузащитник заработал желтую карточку, а на 59-й минуте был заменен.
Коваленко вступил в игру на 68-й минуте со скамейки запасных при счете 1:1. Его одноклубники отыгрались на 30-й минуте усилиями Даниэле Верде.
"Аталанта" вышла вперед на 73-й минуте благодаря голу Берата Дьимсити. Окончательный счет на 87-й минуте установил Марио Пашалыч.
"Аталанта" победила 3:1, набрала 59 очков и занимает в турнирной таблице седьмую позицию. "Специя" с 33 пунктами – 16-я.
Чемпионат Италии
36-й тур
8 мая
"Специя" – "Аталанта" 1:3
Голы : Верде, 30 - Муриэль, 16, Дьимсити, 73, Пашалыч, 87
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