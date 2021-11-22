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Главная Спорт Golden Boy-2021: определился лучший молодой футболист года

Golden Boy-2021: определился лучший молодой футболист года

22 ноября, 2021 понедельник
13:45
Спорт

Полузащитник испанской "Барселоны" Педри стал лучшим молодым игроком года

Об этом сообщает TuttoSport

18-летний испанец Педри получил награду Golden Boy-2021, которая вручается лучшему молодому игроку года.

В финальном списке, кроме Педри, были: Карим Адейеми ("Зальцбург"), Джуд Беллингем, Джованни Рейна (оба – "Боруссия" Д), Эдуардо Камавинга ("Реал"), Шарль Де Кетеларе ("Брюгге"), Гави ( "Барселона"), Брайан Хилль ("Тоттенгэм"), Райан Гравенберх, Юррьен Тимбер (оба – "Аякс"), Мейсон Гринвуд (МЮ), Даниэль Мальдини ("Милан"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Нуну Мендеш (ПСЖ), Роберто Пикколи ("Аталанта"), Ереми Пино ("Вильяреал"), Родриго ("Реал"), Букайо Сака ("Арсенал"), Виллиам Салиба ("Марсель") и Флориан Вирц ("Байер" ").

В топ-40 претендентов находились украинцы – защитник "Динамо" Илья Забарный и хавбек "Шахтера" Михаил Мудрик.

На счету Педри 52 матча, 4 гола и 6 ассистов в прошлом сезоне. 18-летний футболист выиграл Кубок Испании и вышел в полуфинал Евро-2020. Он выступает на позиции центрального полузащитника.

Transfermarkt оценивает Педри в 80 млн. евро.

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