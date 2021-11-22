Golden Boy-2021: определился лучший молодой футболист года

Об этом сообщает TuttoSport



18-летний испанец Педри получил награду Golden Boy-2021, которая вручается лучшему молодому игроку года.



В финальном списке, кроме Педри, были: Карим Адейеми ("Зальцбург"), Джуд Беллингем, Джованни Рейна (оба – "Боруссия" Д), Эдуардо Камавинга ("Реал"), Шарль Де Кетеларе ("Брюгге"), Гави ( "Барселона"), Брайан Хилль ("Тоттенгэм"), Райан Гравенберх, Юррьен Тимбер (оба – "Аякс"), Мейсон Гринвуд (МЮ), Даниэль Мальдини ("Милан"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Нуну Мендеш (ПСЖ), Роберто Пикколи ("Аталанта"), Ереми Пино ("Вильяреал"), Родриго ("Реал"), Букайо Сака ("Арсенал"), Виллиам Салиба ("Марсель") и Флориан Вирц ("Байер" ").



В топ-40 претендентов находились украинцы – защитник "Динамо" Илья Забарный и хавбек "Шахтера" Михаил Мудрик.



На счету Педри 52 матча, 4 гола и 6 ассистов в прошлом сезоне. 18-летний футболист выиграл Кубок Испании и вышел в полуфинал Евро-2020. Он выступает на позиции центрального полузащитника.



Transfermarkt оценивает Педри в 80 млн. евро.

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