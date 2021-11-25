Гол Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Рапидом" и выход в плей-офф Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился победой "Вест Хэма" со счетом 2:0. Главным обидчиком "Рапида" стал Андрей Ярмоленко. Украинский вингер появился на поле с первых минут, а в конце первого тайма ударом головой открыл счет во встрече.



В дополнительное время первого тайма Ярмоленко к голу добавил еще и заработанный пенальти. Одиннадцатиметровый удар украинцу пробить не дали, но его реализовал Марк Нобл.



За один тур до конца группового этапа "Вест Хэм" с 13 очками лидирует в своей группе и гарантированно сыграет в плей-офф. Следом идет загребское "Динамо" (7 очков), бельгийский "Генк" - третий с 5 баллами.



"Рапид" набрал всего 3 пункта и замыкает турнирную таблицу группы H.



Лига Европы



5-й тур



25 ноября



"Рапид" (Австрия) - "Вест Хэм" (Англия) 0:2



Голы: Ярмоленко, 40, Нобл, 45+2 (пен.)

West Ham heading для top spot in Group H! ⚒️



⚽️ Yarmolenko

⚽️ Noble #UEL pic.twitter.com/nsegchvYAv — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 25, 2021

4 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" победила софийский ЦСКА.

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