Гол Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Рапидом" и выход в плей-офф Лиги Европы
В 5-м туре группового раунда Лиги Европы английский "Вест Хэм" победил венский "Рапид"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Вест Хэма" со счетом 2:0. Главным обидчиком "Рапида" стал Андрей Ярмоленко. Украинский вингер появился на поле с первых минут, а в конце первого тайма ударом головой открыл счет во встрече.
В дополнительное время первого тайма Ярмоленко к голу добавил еще и заработанный пенальти. Одиннадцатиметровый удар украинцу пробить не дали, но его реализовал Марк Нобл.
За один тур до конца группового этапа "Вест Хэм" с 13 очками лидирует в своей группе и гарантированно сыграет в плей-офф. Следом идет загребское "Динамо" (7 очков), бельгийский "Генк" - третий с 5 баллами.
"Рапид" набрал всего 3 пункта и замыкает турнирную таблицу группы H.
Лига Европы
5-й тур
25 ноября
"Рапид" (Австрия) - "Вест Хэм" (Англия) 0:2
Голы: Ярмоленко, 40, Нобл, 45+2 (пен.)
- 4 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" победила софийский ЦСКА.
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