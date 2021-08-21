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Главная Спорт Гол Яремчука в чемпионате Португалии отменили

Гол Яремчука в чемпионате Португалии отменили

21 августа, 2021 суббота
22:23
Спорт Роман Яремчук

В 3-м туре чемпионата Португалии Роман Яремчук забил за "Бенфику", но мяч отменили

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинский форвард Роман Яремчук вышел на матч против "Жил Висенте" с первых минут. Фанаты "Бенфики" ожидали от нападающего гола и он их не подвел. Правда, все испортил арбитр, который после просмотра VAR отменил забитый мяч.

В итоге, "Бенфика" победила соперника со счетом 2: 0. Яремчука заменили на 58-й минуте, когда ситуация на поле была 0: 0.

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Роман Яремчук
Бенфика
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