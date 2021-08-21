Гол Яремчука в чемпионате Португалии отменили
В 3-м туре чемпионата Португалии Роман Яремчук забил за "Бенфику", но мяч отменили
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинский форвард Роман Яремчук вышел на матч против "Жил Висенте" с первых минут. Фанаты "Бенфики" ожидали от нападающего гола и он их не подвел. Правда, все испортил арбитр, который после просмотра VAR отменил забитый мяч.
В итоге, "Бенфика" победила соперника со счетом 2: 0. Яремчука заменили на 58-й минуте, когда ситуация на поле была 0: 0.
- 1 августа "Бенфика" купила у "Гента" за 17 млн евро украинского нападающего Романа Яремчука.
- 11 августа в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Роман Яремчук помог забить мяч в ворота "Спартака" за "Бенфику".
- 14 августа Яремчук удачно сыграл за "Бенфику" в дебютном матче в чемпионате Португалии по футболу.
- 18 августа в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Бенфика" победила ПСВ , Яремчук отдал ассист.
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